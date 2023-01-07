中国商务部：菲律宾已成中国最大凤梨香蕉进口国

中国商务部通报，菲律宾已成为中国最大的香蕉和凤梨进口来源国，椰子、酪梨、冷冻水果等也将相继进入中国市场。

据中国官媒《环球时报》报道，在菲律宾总统小马可斯结束北京三天访问行程后，中国商务部发言人束珏婷星期五（1月6日）在新闻记者会上通报，截至2021年底，中国已连续六年成为菲律宾最大贸易伙伴，并跃升为菲律宾第二大出口市场。中国稳居菲农产品第三大出口市场。

她也通报，去年1月至11月，中菲实现贸易额804.1亿美元（约1074.6亿新元），同比增长8.3%。目前，菲律宾已成为中国最大的香蕉和菠萝进口来源国，椰子、牛油果、冷冻水果等也相继进入中国市场，新鲜榴莲即将实现对华出口。

与此同时，据菲律宾统计，2016年至2021年中国企业对菲律宾协议投资额累计约29亿美元，涉及服务外包、物流、农业、钢铁、通信等领域。

束珏婷称，下一步，中国商务部将和菲律宾相关部门一道，支持中国企业赴菲律宾投资兴业，推动共建“一带一路”倡议与菲“好建多建”计划对接，拓展绿色经济、数字经济等新的合作领域，协同推进“两国双园”建设，推动双边贸易投资迈上新台阶。

早在2012年，中菲曾因关系恶化，双边农产品贸易一度停摆。当时两国发生南中国海争端后，中国以“查验出有害生物”为由，要求加强对菲律宾的香蕉、凤梨、木瓜等水果的检验检疫，导致菲律宾水果一度在中国市面上断货。