霍启刚获委任为香港艺发局主席

香港已故爱国商人霍英东的长孙、立法会议员霍启刚已受委出任香港艺术发展局（艺发局）主席。

据香港中通社报道，香港特区政府星期五（1月6日）宣布，行政长官李家超委任霍启刚为香港艺发局主席，任期三年，由今年1月1日起生效。李家超也委任香港作家联会执行会长、香港中通社副总编辑罗光萍等人为艺发局成员，任期同样是三年。

霍启刚说，对于能够在艺发局这个平台上服务业界，感到不胜荣幸。他期望善用艺发局平台，协助中小艺团和年轻文化艺术人员成长发展，完善艺术发展的阶梯；更主动扮演桥梁角色，争取商界等社会资源支持香港文化艺术工作；推进艺术科技发展，以及落实好“香港国际演艺博览会”的工作等。

中国大陆和香港即将迎来通关，他表示，相信往后文化艺术活动会更加丰富。将来会更会积极促进香港与大陆及海外的文化交流，为香港艺术界搭建沟通桥梁、打造展示平台。他们会善用香港“一国两制”优势，共同完成中外文化艺术交流中心的重要使命，支持中华文化走出去。

香港艺发局是成立于1995年的法定机构，旨在促进及支持香港艺术发展。获委任的艺发局成员还包括艺人马志伟（马浚伟）、浸大电影学院荣休教授文洁华、扬鸣粤剧团总监刘惠鸣等。杨伟诚博士获委任为艺发局副主席。

香港文化体育及旅游局局长或其代表、教育局常任秘书长或其代表、康乐及文化事务署署长或其代表为艺发局的当然成员。