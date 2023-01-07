英媒：台湾拟打造台版星链 建立战时通讯系统

英媒报道称，面对来自中国大陆的潜在军事威胁，台湾正寻求海内外投资者来打造自己的卫星通信供应商，以期在战争等特殊事态发生时，有台版“星链”（Starlink）可使用。

据英国《金融时报》引述三名知情人士报道称，星期五（1月6日）刚揭牌的台湾国家太空中心正与数名海内外投资者进行初步谈判，规划从太空中心现有的卫星部门分拆出一家公司。

太空中心接洽的投资者包括参与美国太空探索技术公司（SpaceX）早期投资的美国硅谷创投公司Draper Associates，但Draper Associates婉拒对发表评论。太空中心说，相关计划还没成熟到可公开讨论。

太空中心一名高官说：“我们要把自家的低轨道卫星通讯发展计划打造成一家公司。”知情人士称，台湾政府希望能在这家公司保留客观的少数股份。

台湾数位发展部部长唐凤说，台湾见识到SpaceX开发的星链在俄乌战争中的成功经验。

她说，太空中心的相关低轨道卫星服务要几年后才能开始运作。不过，数位发展部已着手进行实验，在台湾700个地点设置非同步卫星接收器，以保证台湾在战时的网络频宽。

唐凤说，这项计划将“促进社会韧性”列为首要关切事项，重要工作包括确保在大规模灾难发生时，记者能透过卫星将拍摄到的影像传至国际，以及确保在特殊事态下，电话和视讯会议仍能持续进行，“看看乌克兰总统泽伦斯基的每日谈话就知道了”。

在俄罗斯去年2月侵略乌克兰后，SpaceX提供的星链低轨道卫星高速网络系统在协助乌克兰维持资通讯等基础设施运作方面扮演关键角色。星链属于非同步卫星系统。而台湾希望打造自己的“星链”系统，主要是为了建立能在北京攻击下生存的通信基础设施。

低轨道卫星比处于地球静止轨道的卫星更接近地面，过去主要用于提供卫星互联网接入。低轨道卫星系统可以大大减少数据中继的延迟，因为信号不必走得那么远，但稳定的电信服务需要大量的此类卫星群，因为它们不断地在轨道上移动。

不过，部分业界人士对由政府支持成立的台湾低轨道卫星公司在国际市场的竞争力表示怀疑。目前在这方面的国际市场仍由SpaceX称霸，SpaceX也是唯一具卫星发射能力的相关企业，此外还有数十家新创公司争抢投资资金。

关注太空科技领域的美国资讯科技分析暨顾问公司高德纳（Gartner）副总裁雷伊（Bill Ray）说，部分SpaceX的竞争者已面临财务困难，最终市场上只会有四或五家全球性的供应商，“你要怎么让自己在这一市场中脱颖而出？”

不过，其他业界人士则认为，非同步卫星市场即将来到转折点，较小型的国家也有机会参与。台湾政府支持的投资公司“台杉投资”科技基金合伙人吴锦城说，这些国家包括日本、韩国、澳大利亚，“台湾也有兴趣成为其中一分子”。

吴锦城也坦言，由于每覆盖一个地方就需要120至150颗卫星，如果真心要在这一领域持续发展的话，那政府就需要拿出财政支持政策来启动一个快速的原型设计周期。

报道称，台湾太空中心正与创未来科技（Tron Future Tech）、镭洋科技（Rapidtek）等台湾新创公司合作，发展地面设备与低轨卫星连结所需的相位阵列天线及发射台，但台湾也对与其他企业合作保持开放的态度。

唐凤说，台湾的目标是避免被特定卫星供应商绑住，“我们想同时与尽可能多的供应商合作”，“这就是韧性”。

台湾国家太空中心于星期五在新竹举办揭牌典礼，台湾总统蔡英文、新竹市长高虹安出席典礼。蔡英文在致辞时宣布，接下来，台湾政府会透过第三期太空计划，在10年内投入251亿元(新台币，约10.97亿新元），和民间携手，共同打造强韧的太空产业国家队，一起进军国际太空产业。