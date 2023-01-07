傅政华反腐专题片出镜：我的教训极为沉痛

中共反腐专题片星期六（1月7日）晚将在央视播出，中国司法部原部长傅政华将在片中出镜忏悔，称自己的违法犯罪严重损坏中共形象，严重破坏政法系统的政治生态，教训极为沉痛。

据中央纪委国家监委网站消息，由中央纪委国家监委宣传部与中央广播电视总台联合摄制的四集电视专题片《永远吹冲锋号》，将于1月7日至10日在央视综合频道播出。

中纪委网站文章说，专题片首集通过傅政华案，山东省人大常委会原党组成员、副主任张新起案，湖南省娄底市破坏政治生态系列案件等案例，展现中共“时刻保持解决大党独有难题的清醒和坚定，时刻保持永远在路上的坚韧和执着，坚定不移全面从严治党，将自我革命进行到底”的鲜明立场。

7日晚8点档将首先播出第一集《第二个答案》，根据中纪委网站的预告片，傅政华在片中出镜忏悔，“由于我的违法犯罪，严重损坏了党的形象，严重危害了公安司法事业，严重破坏了政法系统的政治生态，我的教训极为沉痛”。

张新起在片中说，“无论给我什么样的惩罚，都难以弥补我所犯的罪过”。

专题片指出，中共二十大再次警示全党，“四大考验”“四种危险”将长期存在，全党必须牢记，全面从严治党永远在路上，中共的自我革命永远在路上。

专题片共分四集，分别为《第二个答案》、《政治监督》、《铁规矩 硬杠杠》、《永远在路上》，共选取12个案例，采访纪检监察干部、有关审查调查对象及涉案人员、干部群众100多人，讲述“新的历史条件下，中国共产党持之以恒推进全面从严治党，以党的自我革命引领社会革命”的故事。

中共二十届中央纪律检查委员会1月9日起将召开为期三天的全体会议，官方会前展开新一波造势。中纪委星期五接连公布三名高官落马，包括山东省青岛市政协主席汲斌昌，国家烟草专卖局原副局长何泽华，以及河北省人大常委会原副主任王雪峰。

中共在中纪委全会召开前夕播出年度“反腐大片”已成惯例。去年的十九届中央纪委六次全会召开前夕，也曾推出五集反腐电视专题片《零容忍》，公安部原副部长孙力军等落马高官出镜忏悔。