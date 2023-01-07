港反修例深水埗警署外冲突 四人暴动罪成

2019年8月29日香港反修例风波期间，数人在深水埗警署外投掷砖头，用镭射光和强光电筒照射警署外墙及在内驻守警员。九人因此被控暴动罪，其中一人认罪候判，其余八人否认控罪。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”报道，九名涉案被告依次为李倩莹（20岁）、戴家荣（44岁）、黎擎智（26岁）、陈姓男生（17岁）、彭嘉豪（18岁）、林姓男生（16岁）、林智鸿（20岁）、梁嘉诺（20岁）及梁皓天（18岁）。

九人被控在2019年8月29日在深水埗警署对出的钦州街一带，连同米奇云及其他身份不详的人参与暴动；李倩莹另被控同日在公众地方管有攻击性武器、即一个能发出镭射光束的装置。

法官游德康星期六（1月7日）裁定四名被告，即：李倩莹、黎擎智、陈姓男生及彭嘉豪，罪名成立，其余四人罪名不成立，另李被控的管有攻击性武器罪也不成立。案件押后至2月4日进行求情及判刑，以待索取其中两名被告的劳教中心及教导所报告。

控方案情指，2019年8月29日晚上10时许，数十人在钦州街深水埗警署对面聚集，有人高叫“反送中”等口号。约一小时后，人数增至六、七十人，并有人用镭射笔射向警署，警方曾用扬声器叫人群离开，又作出警告，并出示蓝旗，但人群没有散去。晚上11时半，数名蒙面人从人群中跑到警署大闸附近投掷物品，警方即展开驱散行动，并在桂林街近汝州街一带截停被告。

游德康裁定首四名被告罪名成立，其中两人均有穿上暴动装备，如护目镜、护甲及黑手袖等，该两人并有证据显示曾投掷石块，因此裁定罪成；另两人曾在现场逗留时间较长，其中一人期间更曾与参与的人士沟通，另一人则在现场逗留超过一小时，应知悉警方叫现场人士离开后，仍然选择留下，因此裁定他们也罪成。至于李倩莹被告时虽然被发现藏有镭射装置，但法官认为无证据显示她曾拿出使用，因此裁定她的管武罪不成立。

至于被裁定脱罪的四人，游德康指他们大都没有任何暴动者的装备，只有一人有一把伞，但他指当日天气预报会下雨，所以才有带备在身。此外，这四人均未有证据显示他们曾和前线参与者有沟通，其中一人更是踢着人字拖，手拿外卖小胶袋，没有任何装备，不能排除只是在现场看热闹。虽然部份人士曾逃跑，但游德康认为单凭逃跑，不一定是畏罪，也有可能是见别人奔跑不假思索也开始跑，最后裁定这四名被告罪名不成立。