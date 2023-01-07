疑涉嫌侮辱邱少云 索尼中国微博被禁言

疑因涉嫌影射侮辱烈士邱少云并发表不当言论，索尼中国的官方微博账号被禁言。

认证为“索尼（中国）有限公司官方微博”的账号@索尼中国1月4日晚间被禁言，微博方面暂未说明禁言的具体原因，索尼中国账号页面则显示，“因违反相关法律法规，该用户目前处于禁言状态”。在被禁言前的数个小时，索尼中国仍持续更新动态。

不少中国网民认为，索尼中国曾在去年10月12日烈士邱少云忌日当天发表疑似影射侮辱烈士的内容，是此次被禁言的原因。

据中国网民转发的截图，索尼中国在2022年10月12日发了一条微博，配发的图片构图与邱少云牺牲时的画面相似，配图内容是在一片火红枫叶中，露出一只黑狗的脸，搭配的文字是：“待到山花烂漫时，她在丛中笑”。

上述配文是出自中共开国领袖毛泽东的作品《卜算子·咏梅》，全文为：“风雨送春归，飞雪迎春到。已是悬崖百丈冰，犹有花枝俏。俏也不争春，只把春来报。待到山花烂漫时，她在丛中笑。”

这不是索尼中国第一次被处罚。2021年10月12日，索尼（中国）有限公司因违反《中华人民共和国广告法》中“广告不得损害国家的尊严或者利益，泄露国家秘密”条款，被北京市朝阳区市场监督管理局行政处罚，罚款100万元（人民币，约20万新元）。

行政处罚决定书显示，处罚是针对该公司在2021年6月的一则新品广告。索尼中国官微2021年6月30日晚发布预热海报，宣布新机将选在7月7日晚10点发布，而这正是1937年“七七事变”的发生时间，这一“巧合”引发中国网民质疑。

索尼中国随后删除微博和公众号文章，并发布道歉声明，称工作安排不周，在新品发布的日期选择上给公众造成误解和困扰。

江苏共青团星期五（1月6日）在官方澎湃号发文称，“抹黑、诋毁、否定、推倒我们的民族英雄、革命先烈，在某种意义上，就是’刨我们的祖坟‘——的确，别有用心者想刨我们民族精神的根，刨我们信仰的根。皮之不存，毛将焉附？！”

