路透：TikTok冻结与美国安全协议相关的招聘

两名消息人士透露，在部分美国官员的反对声浪越来越大之际，中国短视频平台抖音海外应用版TikTok已冻结了与美国潜在安全协议相关的顾问招聘程序。

据路透社报道，为了说服美国政府同意公司不改变所有权结构的情况下继续运营，TikTok制定了一系列安抚华府的措施，包括聘请一名第三方监控员、一名源代码检查员和三名审计员，其中包括一名专门负责网络安全的审计员，及一名确保现有TikTok服务器上的美国用户数据在迁移到甲骨文公司后将被删除的审计员。这些职员的薪水将由TikTok支付，但仍需向美国政府官员通报。

TikTok在去年12月初发出部分职缺的提案请求，以向美国财政部下属的外国投资委员会（CIFUS）提出潜在候选人并寻求批准。但一名消息人士称，由于交易受挫，TikTok上个月通知竞争其中一个职位的顾问，招聘程序已被冻结，并将在1月底前通知会否重启招聘程序。

其中一名消息人士称，TikTok在向这名应聘者解释时，只说基于“最近的发展”，但没有详细地说明。

消息人士称，TikTok此举将让一些支持与TikTok达成安全协议的美国官员感到不安，并加强在华府中要求拜登命令字节跳动剥离TikTok业务的鹰派官员的影响力。不过，目前尚不清楚美国政府何时会对TikTok的未来做出决定。美国财政部和白宫没有立即回应置评请求。

TikTok一名女发言人证实，公司已经暂停了第三方安全供应商的招聘程序，并表示这是因为美国外国投资委员会尚未批准安全协议。她补充说，TikTok原本计划现在就已达成了协议。

她还透露，TikTok正快速地招聘那些不需要美国监管部门批准的数据安全职位。“虽然我们拟定计划的某些部分是为了符合美国政府的监管要求，但我们正在继续推进整体的安全措施。”

2020年8月，美国海外投资委员会以保护美国用户数据为由，要求字节跳动剥离TikTok，但总统拜登上台后，就撤回了这个要求。多年来，TikTok一直在努力地制定计划来寻求美国政府的信任。

目前，TikTok已经公布了几项旨在安抚美国政府的措施，包括在美国甲骨文公司存储美国用户数据，以及设立一个监督数据保护和内容审核的美国安全部门（USDS）。截至目前，TikTok已经花费15亿美元（约20亿新元）用于招聘和重组，以建立该部门。

不过，拜登去年12月仍签署了一项法案，禁止联邦雇员（约400万人）在政府发放的设备上使用TikTok。在这之前，美国多个州和地方政府已出台了类似禁令，其中威斯康星州星期六也加入了这一行列。