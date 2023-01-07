台版晶片法三读通过 关键产业研发费25%可抵减营所税

台湾立法院星期六（1月7日）三读通过了俗称“台版晶片法”的《产业创新条例修正案》，未来创新技术且居国际供应链关键地位的公司，研发费用的25%可抵减营所税。

据《上报》等台媒报道，台湾行政院去年11月通过修订“产业创新条例”第10条之2、第72条修正草案，提供史上最高研发及设备投资抵减，希望借此促进下世代关键产业与技术持续深耕台湾，巩固包括半导体在内的整体产业链韧性及国际竞争优势。

台湾立法院经济、财政委员会去年12月联席审查草案，立委、党团大方向支持；细节部分立法院于今年1月5日进行党团协商，立委和党团没有反对意见，结论均照行政院提案，立法院星期六完成三读通过。

针对适用对象，只要在台湾进行技术创新且居于国际供应链关键地位的公司，符合适用要件均得申请适用。适用要件包括，研发费用及研发密度达一定规模、有效税率达一定比率，2023年为12％，2024年起为15％、购置先进制程设备达一定规模。

法案中新增条文规范，这些公司当年度投资于前瞻创新研究发展支出金额的25%，可抵减当年度应纳营利事业所得税额；购置供自行使用于先进制程的全新机器或设备，得于支出金额5%，抵减当年度应纳营利事业所得税额；法案明定，此次修正的条文施行期间，自2023年1月1日起至2029年12月31日止。

不具名产业人士分析，台版晶片法三读通过后，业界关注焦点在于法规细节及配套措施，例如“先进制程”的定义，攸关设备支出是否可符合抵减资格；此外，如何认定具有国际供应链关键地位公司，也牵动厂商是否符合抵减身分。

对此，台湾经济部说，将于六个月内，参考海内外状况与搜集产官学研意见完成子法订定，在子法中明定申请流程、申请期限、审查机制及书表文件等。

立法院国民党团总召曾铭宗说，积体电路（IC）是台湾和全球非常重要的关键产业，国民党团全力支持此立法，但只提供租税优惠是不够的，政府必须拿出整体方案，把台积电留在台湾。对此，国民党团提出附带决议，要求经济部在条例修正通过后，于三个月内提出租税优惠以外的具体方案，并建立产业关键技术的保护机制，确保台湾半导体产能及供应链产业完整性，落实根留台湾的修法目的。

时代力量党团副总召陈椒华则说，时代力量支持高科技产业根留台湾，但同时也提醒政府、经济部，台湾的土地及水资源有限，应珍惜有限的天然资源，促进真正的竞争力，让具有社会责任的厂商投资生产。此外，在奖励产业的同时，也要避免“劣币逐良币”的状况发生，也要避免超过整体的环境承载力。