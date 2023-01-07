江西15岁男孩校内失踪80余天 警方称现有信息指向其自行离校

江西15岁男孩胡鑫宇从就读的学校失踪80多天，当地警方最新通报称，未发现他在校内被害、自杀、发生意外的痕迹证据，综合现有信息指向自行离校，目前正在全力查找。

胡鑫宇去年10月14日在江西省上饶市铅山县私立致远中学（简称“致远中学”）校内离奇失踪，80多天来，中国网络舆论对于他的失踪原因和目前下落有诸多猜测，众说纷纭。

江西上饶市公安局星期六（1月7日）通报称，2022年10月15日8时许，公安机关在接到胡鑫宇失踪报案后立即调集警力、动员社会力量进行搜寻、发布协查，11月20日成立由省市县三级公安机关组成的联合工作专班开展调查。

通报首先介绍了致远中学的情况，学校围墙周长约1000米，有出入口四处，其中一处长期关闭。校内建有睢园、樟园两个小公园，其中睢园占地约四亩，南侧是校园围墙，围墙外是一片树林山岗约589亩；睢园东侧与胡鑫宇宿舍楼相邻。据师生和校外周边居民反映，偶有学生从睢园翻越围墙出入校园。

对于胡某宇失踪时学校的监控摄像头分布情况，通报称，致远中学校内共安装有119个监控摄像头，其中109个分布在三栋教学楼、六栋宿舍楼等楼内，10个分布在学校正门、东侧门等室外，学校室外公共区域视频监控覆盖范围约三分之一，绝大部分围墙无视频监控覆盖。

学校校外周边共有公共监控摄像头13个，其中北侧围墙外鹅湖大道8个，东侧围墙外自建房区域三个，西侧围墙外老机械厂区域2个，睢园所在的南侧围墙外树林山岗区域无监控视频。

对于备受舆论关注的视频监控是否被删改的问题，通报称，警方认定校内视频监控未被人为删改、关闭。

通报说，公安机关10月15日接警后，调取并固定了事发当日与胡鑫宇行动轨迹有关的视频。杭州海康威视数字技术股份有限公司技术人员受邀自11月4日起多次到现场查看设备，并于12月16日出具报告，证明校内硬盘录像机无手动删除日志和录像的功能模块。设备厂家专业技术人员进一步说明设备日志和录像存储、安全保护原理，确认无厂家设备及技术支撑无法删改。警方还组织视频技术专家进行实验及反复论证，结合对事发前后所有出入监控室人员的调查，认定校内视频监控未被人为删改、关闭。

对于校长的情况，通报称，致远中学法定代表人、校长刘某来及其家属均未涉及殡葬、医疗行业。

刘某来名下仅有铅山县私立致远中学一家机构。他的妻儿曾先后注册成立四家教育科技类公司，其中一家于2017年11月注销，两家于2022年8月申请注销并于10月正式注销，一家于2022年12月申请注销。刘某来没有弟弟，有一哥哥为大学退休教授。

关于此前致远中学师生失踪、死亡学生的情况，通报称，2015年至胡鑫宇失踪前，共发生八起致远中学学生走失求助警情，八名学生均系自行出走且已找回。此外，2022年7月5日该校丁姓女生在校外居住小区内坠亡，排除刑事案件。学校从未发生教师失踪事件。

对网民关注的班主任严某强、副校长王某、校长刘某来等人，通报回应说，通过视频印证、证人证言证明、其他信息综合认定，均未发现异常情况，排除犯罪嫌疑。

通报也辟谣称，网传信息“二楼白布裹尸”“后山发现带血衣被”“后山发现实验室”“化粪池发现碎骨”“被光头老师杀害”“被化学老师用药水化掉”“被人带进医院割去器官后抛尸河内”“SUV汽车运人”“录音笔已找到”等都是谣言。

关于胡鑫宇的个人情况，通报说，胡鑫宇在桃园中学就读初中期间与致远中学签订中考提前录取协议，后以531分被致远中学录取，入学成绩在全校1303名高一新生中排名第650名，本班65名学生中排名第58名。

通报称，胡鑫宇就读致远中学后，多科测试成绩在班级排名中下，他曾向老师同学表示学习吃力、压力大，注意力难以集中，存在睡眠问题、休息不好，想回家，并曾多次在书本、笔记本上写下了失眠、失落、想回家等文字内容。

9月27日，胡鑫宇曾与母亲三次通话共43分钟，哭诉不想读书、想回家。国庆节前，同学聊天时曾谈论可以从睢园围墙一角翻越出校等内容。国庆节期间，其母亲和哥哥专程从外地赶回予以安抚。10月11日地理测试成绩公布排名全班末位。10月12日、13日，胡鑫宇曾多次到宿舍楼三楼阳台观望睢园及校外树林山岗方向，并邀请同学去睢园。10月14日，胡鑫宇上课时总是低着头，看着课本发呆。

通报介绍，据10月14日视频监控显示及调查证实，胡鑫宇下午下课后到食堂用餐，晚餐后17时40分独自回到306寝室短暂停留，后上到五楼阳台停留2分57秒，往睢园和校外树林山岗方向张望。17时45分走出宿舍楼，打篮球的同学与其简单对话，监控显示其往睢园方向走去；17时49分胡鑫宇再次返回宿舍楼，未回寝室，17时50分到达五楼阳台停留13秒。17时51分30秒胡鑫宇从宿舍楼走出后，打篮球的同学再次与其打招呼，并看到其走上睢园台阶，17时51分58秒在睢园方向离开视频监控范围之后再未发现胡鑫宇轨迹。

除了警方的通报，江西省、市、县公安机关联合工作专班同日也发布《致网民朋友的一封信》，对于“胡鑫宇失踪事件”为何未立为刑事案件，警方称，经全面细致调查，目前未发现胡鑫宇被侵害的违法犯罪事实，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》等法律规定，未立为刑事案件。

对于警方的具体搜寻工作，通报说，警方围绕致远中学运用多种专业刑事技术设备，组织开展四轮交叉勘查，范围包括校内全域约90亩地12栋建筑884个房间、11条地下管道、10个化粪池，以及热水箱、储水池、水井、排水口、储水箱、池塘、公园、运动场、垃圾场等，提取检验了1735份生物检材；排查了当天在校内的全部学生及226名教职员工、98名陪读家长；核查了当晚至次日所有出入学校及途经学校周边的82辆车辆；走访了胡某宇的家属、老师、同学、邻居等231人，未发现胡某宇在校内被害、自杀、发生意外的痕迹证据，未发现胡某宇与他人发生矛盾冲突等可疑情况。

警方也会同应急管理等部门，联合社会力量，搜索了学校南侧树林山岗约589亩、铅山县至余干县信江河段约200公里、峰福铁路沿线约22公里；走访了学校附近的2238户居民、159家企业、951辆客货车的司机、全县226处庙宇道观、25家养老机构和1家救助站；排查了72个水塘、运用声呐探查了三个水库；反复查看、交叉复核了6471.5小时的监控视频和31.7万余张交通卡口抓拍照片，并邀请权威刑事侦查、刑事技术、视频技术及心理专家参与调查搜寻工作，向25个省级公安机关发布了线索协查通报，核查排除了378条线索。目前，尚未发现胡鑫宇踪迹及有价值线索。

警方最后强调，对支持调查搜寻工作的热心网友表示诚挚感谢，但也发现少数人恶意编造、传播虚假信息，拼接、炮制虚假视频，造成恶劣影响，扰乱社会秩序，警方将对此类违法犯罪行为依法处理。