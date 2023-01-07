中国卫健委：农村地区防疫要做到“关口前移”

中国国家卫生健康委员会要求，农村地区要做到“关口前移”，核心是落实“早发现、早识别、早干预、早转诊”。

据中国新闻网报道，中国国务院联防联控机制星期六（1月7日）召开新闻发布会。中国卫健委基层司司长聂春雷说，“关口前移”是当前城乡基层疫情防控的重点工作，要求对重点人群要“早发现、早识别、早干预、早转诊”，预防和减少冠病重症的发生，尤其要进一步筑牢织密基层的“保健网”，加强重点人群动态管理和基层发热门诊的建设，确保基层医疗卫生机构人员、药品、设备配备到位，必要的药品器械要直达村卫生室、乡镇卫生院以及社区卫生服务中心。

聂春雷说，农村地区要做到“关口前移”，核心是落实“早发现、早识别、早干预、早转诊”。“早发现”主要是对65岁以上的老年人、孕产妇、儿童、残疾人等重点人群进行一对一包保联系，每周联系服务不少于两次，及时发现问题，及时处置；“早识别”就是要加强对这些重点人群的健康监测，对可能出现的一些情况，比如有些基础病的并发症、冠病重症风险的苗头和倾向性症状出现以后，要及时识别，及时给予指导和转诊；“早干预”，就是在基层要配备必要的氧疗设备，如氧气袋、氧气瓶、制氧机，还要配备便携式的指夹、脉搏式血氧仪监测血氧，发现异常情况，迅速给予吸氧和相应的药物治疗，同时结合实际及时转诊；“早转诊”就是发现了需要转诊的，要及时转到上级医院接受治疗。这“四早”就是做到“关口前移”的重要工作。

此外，通过加强基层医务人员的培训，加快中医药配备使用，特别是落实医联体(医共体)对基层的指导，包括巡诊、派驻等等，提高基层诊疗能力，防止轻症向重症或者危重症的发展。