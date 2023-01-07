港基本法委员会副主席：港府拟修法禁海外律师参与国安法案件

香港基本法委员会副主任谭惠珠预计，香港特区政府未来修法的方向，将是会禁止海外律师参与涉及《香港国安法》的案件。

中国全国人大常委会去年12月30日就海外律师处理涉《香港国安法》案件问题释法，港府随后表示将积极研究修订《法律执业者条例》。

据香港《星岛日报》星期六（1月7日）报道，列席人大常委会议谭惠珠在电视节目上受访时说，预计港府将来的修例方向，最大机会是禁止所有海外律师来港参与涉及《香港国安法》案件。

由于引发这次释法的壹传媒创办人黎智英案押后至今年9月再审，谭惠珠认为，修例也应要在9月前完成。

她说，人大常委这次释法并不针对某一个人，而是说明大原则。释法处理政策问题，并不代表所有海外律师都被假设可能会危害国家安全。

过去港府也不时会聘请海外律师处理诉讼，谭惠珠认为，将来香港律政司都不会再请“外援”处理涉《香港国安法》案件。她也引述大律师公会说，香港有足够的法律人才处理《香港国安法》案件，香港市民要对此有信心。

据香港《南华早报》本月2日报道，中国全国人大常委会已就黎智英是否可聘用外籍律师代表他抗辩《香港国安法》案件审议释法，但香港行政部门仍无法从法律上推翻香港终审法院早前允许英国御用大律师欧文（Timothy Owen）为黎智英辩护的裁决，也无意这么做。

因此，香港特首兼香港特区维护国家安全委员会主席李家超将在近期召开国安委会议，通过修订《法律执业者条例》，制定框架，解决上述争议。根据法例修订建议，没有香港全面执业资格的海外律师，将不再有资格申请参与《香港国安法》案件的临时许可证。