台湾去年12月出口连续四个月负增长 全年出口仍创新高

台湾去年12月出口量同比下滑12.1%，为连续四个月出现负增长，但全年出口额仍创新高。

综合台湾《联合报》《经济日报》报道，台湾财政部星期六（1月7日）公布出口贸易数据。数据显示，台湾去年12月出口量达357.5亿元（美元，下同，477.6亿新元），同比下滑12.1%，连续四个月录得负增长；第四季出口量则达1118.1亿元，同比下滑8.6%。

不过，由于上半年出口动能强劲，去年全年出口4795.2亿元，仍创下历史新高水准，同比增7.4%。

进口数据方面，台湾去年12月进口309.6亿元，同比下滑5.3%；累计去年全年进口4276亿元，创历年同期新高，同比增11.9%。出、进口相抵，去年12月出超47.9亿元，同比减少9.6亿元；累计去年全年出超519.2亿元，年减124.9亿元。

展望今年，台湾财政部称，随主要经济体为平抑物价启动货币紧缩政策逐渐发酵，俄乌战争僵持不下，全球经济成长动能预料将明显减缓，加上中国大陆解除清零封控对疫情发展的不确定性，中美科技战风险仍续潜存，势将高度牵制台湾出口表现。

财政部称，虽有新兴科技应用及终端产品晶片含量提升的正向效应，但仍难抵销负面冲击，今年第一季出口恐续呈减势。