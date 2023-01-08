澳门将冠病视为风土病民众无须在健康码申报

澳门官方从星期天（1月8日）起将冠病视为风土病（即地方性流行病），民众无须在澳门健康码上作申报，当地场所也不应要求出示健康码。

澳门冠病病毒感染应变协调中心星期六（7日）在网站上公布，为降低疫情对居民健康和机构运作的影响，配合中国冠病病毒感染“乙类乙管”政策，应变协调中心制定了《过渡期后新型冠状病毒感染防控原则》，供个人和家庭、部门、机构和企业参照执行。

在个人和家庭方面，居民若出现发热、乏力、肌痛等全身症状及咽痛、鼻塞、流涕、咳嗽等呼吸道症状，可进行冠病病毒快速抗原检测；无不适症状人士一般不必进行检测。感染冠病病毒出现症状的第一或第二天，抗原检测可能呈阴性，建议连续检测两至三天。感染者应尽量留在家中休息，不参加聚集活动，不进行不戴口罩的活动如到餐厅堂食；尽量避免乘搭公共巴士或轻轨，若不可避免也应戴好口罩；症状不重的感染者可以上班。

澳门官方也规定，若非特别需要，不得要求无不适症状的工作人员或其他相关人士进行冠病病毒检测；至于出现冠病病毒感染疑似症状的工作人员，尤其是负责接待或服务公众或照顾老、弱、病人士者，可安排接受冠病病毒快速抗原检测。

由于新的变种在世界各地不时出现，应变协调中心预计，澳门也会同世界各地一样会不时出现周期性高峰。

中国在去年12月7日公布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》后，澳门在隔天进入疫情防控过渡期，2023年1月8日结束。