成都副区长不雅聊天记录事件：官方确认当事人另有其人

针对网传的中国四川成都成华区“两名副区长不雅聊天记录”事件，成都市纪委监委称，已确认两名当事人身份，其中男方并非此前网传人士；目前正按程序追究纪律责任并建议免职。

据上游新闻报道，成都市纪委监委星期六（1月7日）发布信息称，经查确认成华区政府党组成员、副区长陈某与成华区一级调研员杨某某违反生活纪律，目前正按程序追究纪律责任并建议免职。对于网传聊天记录如何外传等问题，成都市纪委监委在通报中并未主动披露。

当地相关知情人士说，网传聊天记录的对话发生在多年以前，男方并非网传的成华区区委副书记雷某，通报中的一级调研员杨某曾和另一当事人陈某在成华区某街道办搭班子工作。

目前，副区长陈某的简历已从成华区政府官网被撤下。

据中国媒体2022年12月中旬报道，网传聊天记录截图显示，聊天内容中大部分是不雅、露骨的话语，其中还包括，“三个迎接检查的街道”“安全检查结束了”“现在去招商”等内容，显示双方疑似是政府公职人员。

网民在相关微博下爆料称，涉事的两人分别为现任成华区政府党组成员、副区长陈某和成华区委副书记雷某。

成都市纪委监委官方微信号“清廉蓉城”于2022年12月17日发布情况说明称，已关注到网络上的有关信息，目前正在核查中。

当地知情人士说，雷某在此事中属于误伤。网传聊天记录中的对话并非发生在近期，对话发生时被指为当事人之一的雷某并非在成华区任职。

知情人士也说，纪委相关通报中的当事人、一级调研员杨某，曾在成华区跳蹬河街道办事处与另一名当事人陈某搭班子工作共事，分别担任同一街道办事处党工委书记和街道办主任。

据报道，成华区政府官方信息也证实，雷某在事件发生后并未受到影响，他在今年1月6日还应邀出席了成华区土地管理和规划委员会第120次主任会议。另一当事人陈某的动态，则停留在了事件爆发前的去年12月15日。