首批厦门小三通赴台人员阳性率18.9％

两岸小三通春节专案开启，首批37名从厦门入境金门的人员中，有七人冠病检测阳性，阳性率为18.9％。金门县卫生局呼吁小三通入境人员执行自主居家检疫，金门县长也承诺积极与大陆沟通，争取从厦门端就进行快筛。

综合《联合报》与中时新闻网报道，台湾中央流行疫情指挥中心星期六（1月7日）晚间公布，当天共有37名旅客从厦门入境金门，经过唾液筛检，有七人在唾液检验呈现为阳性，阳性率为18.9%，比率“算很高”。

金门县长陈福海当日也搭乘第一艘船赴厦门迎接首批回乡的金马民众和大陆配偶。他在实地体验、检视小三通后说，金门只有一座医院，医疗量能有限，但一定会保障县民的安全，在考量医疗量下，以逐步推进的方式来推动小三通复航，未来也将持续以滚动检讨的方式，推动小三通常态化通航。

据报道，金门县卫生局呼吁，小三通入境乡亲应执行居家检疫“0+7”（即七天自主防疫）的居家检疫要求，也建议民众追加最新疫苗，以增加保护力、降低重症风险，并减少不必要的活动或集会等人多拥挤的地方，减少与不特定人士近距离互动。同时，要备有足够的防疫物资，包含外科口罩、酒精、快筛试剂等。

两岸小三通春节专案将于1月7日至2月6日实施，对象仅限金门和马祖民众及大陆配偶，根据台湾疫情指挥中心规定，所有从大陆入境人员均须于港口配合采集唾液检体进行核酸检测。

小三通是指台湾通过两个离岛金门和马祖，与大陆的厦门和马尾，进行“两门对开，两马先行”的直接通航、通商和通邮。小三通在2001年1月2日启动，但冠病疫情暴发后，从2020年2月10日暂停，直至此番专案启航。

