港府部署打击水货客 料通关初期问题不会太严重

陆港重启首阶段通关，针对“水货客”是否会出现及如何处理，香港特首李家超说，港府已就这个问题召开会议，会加强留意阻街、交通秩序等问题，并按实际情况安排和部署。

据《明报》报道，李家超星期天（1月8日）到落马洲支线口岸视察时，做出上述表述。一同视察的香港政务司长陈国基也说，首阶段通关赴港的人数不会太多，预计水货客问题不会太严重。

主持相关会议的香港政务司副司长卓永兴星期四（1月5日）在个人脸书说，通关后各部门会密切留意各区，尤其是北区、元朗和屯门区的水货黑点，针对商户和水货客在公众地方摆放货物造成阻街的情况，加强巡逻和执法，并因应情况采取适当行动。

他提到，入境处会制订“怀疑水货客监察名单”，对怀疑从事水货活动的访客进行入境询问。若来港目的有可疑，便会拒绝入境并即时遣返大陆；入境处也会与警方联合执法，拘捕涉嫌因从事水货活动而违反逗留条件的访客。

水货客一般是从香港利用各种途径运送大量货物到中国大陆的旅客，香港入境事务处2012年9月起已制定“怀疑水货客监察名单”，截至2019年6月，入境处曾将超过2万5300名怀疑从事水货活动人士的资料纳入名单，并一年半时间内拒绝近5000名怀疑从事水货活动的大陆访客入境。

香港海关副关长陈子达星期五（1月6日）说，以往水货客会每日来回两地多次，但由于通关初期南下北上均有配额，相信不会出现大量水货客，而海关也会以风险为本原则，在旅客过关时作抽查。

不过陈子达也提醒，不排除随着逐步通关，水货客问题会死灰复燃。他说，海关会密切留意有关情况，并与其他执法部门联防及协调，管理好出入境管制站秩序。

另一方面，针对预约通关人数，李家超星期天透露，从目前预约情况来看，最受欢迎的日期是农历新年前的三天，其中最受欢迎的腊月二十九（1月20日）目前仅剩下约约9000个名额。他认为，目前规划的五万个陆路口岸及一万个其他口岸名额符合需求，而港府也会与大陆广东省政府密切留意，适时检讨人数及口岸安排，观察几日后研究增加名额。李家超还说，保证不设人数限制“一定会出现”，但没有提及具体时间表。

