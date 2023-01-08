陆港通关首日：千人涌入落马洲出境大厅

中国大陆和香港在星期天（1月8日）通关，大批港人在清晨时分涌入口岸。香港落马洲口岸开闸时，约1000人同时涌入出境大厅，过关通道大排长龙。

陆港两地在封关近三年后，从星期日起逐步全面恢复口岸运行。为了防止疫情交叉感染，往返两地的人士须在出发前48小时进行核酸检测，结果阴性才可过关。

据香港01报道，落马洲口岸在早上6时半重开前，约300人已在早上6时许抵关口前排队。

中国大陆和香港在星期天（1月8日）通关，位于香港落马洲的口岸铁栅早上还没完全拉上，大批民众便迫不及待地进入。（路透社）

香港地铁东铁线也恢复前往落马洲站的载客服务。首班车清晨5时28分在旺角站开出，但在5时已经有超过20名拖着行李箱的乘客在旺角站外等候，归心似箭。列车出发后也沿途接载多名乘客，抵达落马洲站时已有数百人在车上。

首班车乘客叶先生清晨5时许就在车站外等候。叶先生在四年前与现身处惠州的妻子结婚。冠病疫情暴发后，因工作需要而返回香港。

疫情使夫妇俩分隔两地三年。叶先生直言很想回去大陆，他和妻子也对于陆港通关感到兴奋。

另一抢坐首班车的张先生也对通关感到开心。他已移居广东东莞，子女也在大陆，但因疫情已有19个月未回大陆。他希望能回去与子女喝茶。

另一名乘客刘先生认为，每次过关都需要48小时核酸阴性证明，收费昂贵，也比较麻烦，希望能尽快撤销。

不过，也有人在通关时遇到问题。郑女士本要前往广西探望病重的96岁爷爷，但她因没有获认可的核酸检测结果，只能无奈折返。