落马前大谈反腐 广晟集团原董事长刘卫东被双开

中国广晟集团原董事长刘卫东被指长期违规收受礼品礼金，中国官方通报他被“双开”（开除中共党籍和公职）。刘卫东落马前曾大谈反腐。

据中央纪委国家监委网站星期五（1月6日）通报，广东省纪委监委对广东省广晟控股集团有限公司原党委书记、董事长刘卫东严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

经查，刘卫东丧失理想信念，背弃初心使命，对党不忠诚、不老实，对抗组织审查；无视中央八项规定精神，长期违规收受礼品礼金；违背组织原则，不按规定报告个人有关事项，在职工录用、岗位调整方面违规为他人谋取利益。

据通报，刘卫东违规拥有非上市公司股份，通过民间借贷获取大额回报；公器私用，利用职权为亲属在承建工程项目等方面谋取利益；大搞权钱交易，利用职务上的便利，或者利用本人职权、地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，在工程承揽、企业经营等方面为他人谋取利益，并非法收受巨额财物。

通报写道，刘卫东严重违反党的政治纪律、组织纪律和廉洁纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。

据证券时报报道，李卫东曾在被调查的一周前大谈反腐。根据广晟集团官网公司要闻，8月29日，刘卫东在广晟集团召开2022年第二次党风廉政建设工作暨纪律教育学习月活动集体廉洁提醒谈话会议，会议并讲话。

他在会上强调，全体党员干部要坚持旗帜鲜明讲政治，把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”体现到实际行动上，要坚持全面从严治党……要强化学习领悟，守牢初心使命，坚持廉洁用权，自觉接受监督，培养健康情趣，树立良好作风。

据中央纪委国家监委网站2022年9月的消息，刘卫东涉嫌严重违纪违法，接受广东省纪委监委纪律审查和监察调查。

公开资料显示，刘卫东今年62岁，曾任职韶关市浈江区委书记、区人大常委会主任；韶关市政府秘书长、市政府办主任；原广东省广业资产经营有限公司党委副书记、纪委书记；原广东省水电集团有限公司党委副书记、总经理；原广东省航运集团有限公司党委副书记、总经理；广东省广晟控股集团有限公司党委书记、董事长。

公开信息显示，广晟集团成立于1999年，注册资本金100亿元（人民币，约20亿新元），是广东省属国有独资重点企业。广晟集团以矿产资源、电子信息、环保、工程地产、金融等为主营业务，是中国国务院国有企业改革领导小组“双百行动”企业。

据了解，近年来广晟集团曾有多名重要干部被查，其中包括广晟集团副总经理余刚和广晟集团副总经理马建华。此前多名落马的政府官员，也曾在广晟集团有过工作经历，例如珠海市委原副书记李泽中。