中国国务院发布第十版冠病防控方案

中国国务院联防联控机制综合组星期六（1月7日）发布《新型冠状病毒感染防控方案（第十版）》，倡导疫苗接种和个人防护，加强监测预警工作。

据《人民日报》、新华社报道，方案倡导公众，特别是老年人、高风险人群完成冠病疫苗接种和加强免疫接种。

在优化检测策略方面，方案提到，社区居民根据需要“愿检尽检”，不再开展全员核酸筛查。对有关就诊人员和住院患者、养老机构、社会福利机构等工作人员和被照护人员、社区重症高风险人员等开展抗原或核酸检测。社区需保留足够的核酸检测点，保障抗原检测试剂充足供应，保证居民检测需求。

在加强监测预警，方案明确在常态化和应急情况下需要开展的重点监测工作。在常态化情况下，主要开展病毒变异监测、个案报告、哨点医院监测、不明原因肺炎监测、城市污水监测等。在应急情况下，增加核酸和抗原检测监测、部分医疗机构门（急）诊监测、重点机构监测、学生监测、社区人群哨点监测等。

在调整传染源管理方式，方案指，对冠病感染者不再实行隔离措施，不再判定密切接触者，不再划定高低风险区。

方案提到，加强对重点人群、重点机构和行业、大型场所、农村地区的疫情防控工作，注重保护重点人群，降低聚集性疫情和重症风险。

方案指当局可结合病毒变异情况、疫情流行强度、医疗资源负荷和社会运转情况综合评估，适时依法采取临时性的防控措施，减少人员聚集，降低人员流动，减轻感染者短时期剧增对社会运行和医疗资源等的冲击。