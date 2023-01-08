中国银保监会主席：14家平台企业金融业务专项整改已基本完成

中国官方继续表态支持民营企业，以推动2023年经济运行好转。中国银保监会主席郭树清透露，14家平台企业金融业务专项整改已经基本完成，后续将实行常态化监管，金融机构也将进一步树立“一视同仁”理念，公平公正对待各类所有制企业。

据新华社星期六（1月7日）发布的专访报道，郭树清说，金融部门将进一步促进互联网平台企业健康发展。他透露，目前14家平台企业金融业务专项整改已经基本完成，少数遗留问题也正在抓紧解决。后续将实行常态化监管，鼓励平台企业合规经营，在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。

针对如何持续发力支持民营经济，郭树清指出，中国企业绝大多数是民营企业，而民营企业绝大多数又是小微企业，走出了一条具有中国特色的普惠金融发展道路，而金融机构将进一步树立“一视同仁”理念，公平公正对待各类所有制企业。

他说，金融机构将加大货币政策向民营企业的倾斜力度，保持信贷总量有效增长，推动降低综合融资成本，丰富民营企业融资渠道，支持其通过发行股票债券获取更多金融资源。同时，在进一步做好制造业民营小微企业金融服务基础上，加大对服务行业民营企业、个体工商户的信贷和保险保障力度。

包括中国央行和证监会在内的金管层，从去年年底开始接连表态支持平台企业，包括提出要提升平台企业金融活动常态化监管水平，并加快平台企业境外上市“绿灯”案例落地等，去年12月的中共中央经济工作会议也强调，要支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。

另一方面，针对如何有效防范化解重大经济金融风险，郭树清重点谈到低迷的房地产行业与去年爆雷的村镇银行问题。

他说，金融机构将努力促进房地产与金融正常循环，落实“金融十六条”措施，以保交楼为切入点，以改善优质头部房企资产负债表为重点，促进房地产业平稳健康发展，逐步推动房地产业向新发展模式过渡。

同时，也要积极稳妥推进中小金融机构风险处置，有效化解中小金融机构风险，因地制宜深化农信社改革，稳步实施村镇银行改革重组。郭树清强调，要充分发挥存款保险等行业保障基金和金融稳定保障基金专业处置功能，强化对股东和实际控制人穿透监管。

他也提到，要严控不良资产反弹风险，充分计提拨备、加大处置力度；督促金融机构增强风险管理能力，积极配合化解地方政府隐性债务风险；依法将各类金融活动全部纳入监管，严禁资管产品承诺固定回报或预期收益率，严格规范地方金融机构跨区域存贷款业务等。

针对推进对外金融开放问题，郭树清强调，未来中国金融开放的步伐不会停歇。他提出，将进一步简化境外投资者进入中国市场的程序，丰富可投资的行业和资产种类，提升投资便利性。同时，也将扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，推动高质量实施区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）等国际经贸规则，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，并提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力，更好统筹发展与安全。

