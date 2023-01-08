管中闵卸任台大校长 盼政治干扰于台大绝迹

台大校长管中闵星期六（1月8日）正式卸任校长职务。管中闵说，卸任后不再是公开人物，希望一切回归平淡，盼政治干扰、压迫，永远于台大绝迹。

据《联合报》、中央社报道，台湾大学星期六举办第13任校长交接典礼，在教育部次长刘孟奇的见证下，管中闵正式将印信交给新任校长陈文章。

管中闵说，四年前一生悬命投入校长一职，相信已实现承诺，可无憾交棒。他说：“生命对自己如此厚爱，让一名荒唐少年走入学术殿堂，甚至克服困难出任校长，已再无所求。”

管中闵在致词时，背景音乐一度播放台大校友周华健的“其实不想走”，引发哄堂大笑。

对于未来，管中闵强调，期待政治干扰与压迫永远绝迹于台大校园，期待法规制度能够真正落实大学自治，台大跟其他大学才得以充分发展真正成为学术自由的乐园。

管中闵在典礼后接受媒体访问，针对近来有社团成员劝进2024总统大选的呼声作出回应。他笑称，“我没这款屁股啦！”随后又引用袁世凯二儿子袁克文的诗词，“绝怜高处多风雨，莫到琼楼最上层”，表明无意角逐政治。

管中闵说，自己卸任后不再成为公众人物，生活归于平淡，所以这话题他也只会回答这一次，笑称希望不用再看到媒体。

台大校长遴选委员会2018年1月5日选出管中闵为台大校长，但民进党政府以管中闵有利益未回避等争议为由驳回遴选结果，台大则坚持大学自主，不愿妥协。这起事件导致校长悬缺500多天，直到管中闵2019年终于走马上任才结束。