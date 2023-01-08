新华社发文披露中国防疫思路转变主要原因

中国大幅放宽冠病防疫措施、正式回归“乙类乙管”之际，官媒新华社发文披露去年11月以来防疫思路转变的主要原因及时间线，指出疫情控制的社会成本和代价都在变高，并提到11月下旬起民众对“静默管理”、“层层加码”问题的反映引起高度关注。

这篇星期天（1月8日）发表的万字长文写道，中共中央政治局常务委员会去年11月10日召开会议，做出重大决定，通过11月11日首次提出的“二十条优化措施”，向海内外释放中国因时因势、主动优化防控政策的鲜明信号。

文章写道，“（冠病）隐匿传播特点明显、清零难度大、疫情防控的社会成本和代价变高”，面对持续变异的病毒和不断变化的疫情防控形势，每一步抉择，都要反复权衡、审慎决策。

文章指出，去年年底国内新发疫情不断出现，传播速度快的特点越来越突出，波及中国大陆全部31个省级行政单位，部分地方疫情持续3个月左右，疫情控制的社会成本攀升。

文章还指出，病毒致病力减弱的特点也越来越明显，并举例去年11月9日，新疆乌鲁木齐在院感染者中无症状、未分型和轻型占91.3%，重型、危重型占1.5%；内蒙古呼和浩特在院感染者中无症状和轻型占98.6%，重型、危重型占0.36%。

文章指出，“二十条”的推出是“尽力用最小成本在更短时间内控制疫情，尽力减少疫情对经济社会发展和民生的影响。”

“二十条”发布后，2022年11月下旬，北京社会面病例数不断波动上升，病毒传代时间平均仅约两天，重庆、广州等地疫情也多点多链并行、散发聚集并存。

文章写道，“14亿多人口的中国，不同人会有不同诉求，对同一件事也会有不同看法”，指出广泛凝聚共识、科学决策，成为防控策略调整的关键。

文章提到，国务院副总理孙春兰2022年11月30日、12月1日连续两天在国家卫生健康委召开座谈会，听取张伯礼、沈洪兵、王军志、梁万年、杜斌、冯子健、杨维中、董小平八位专家及八位防控工作一线代表发言。与会专家、代表交流了对防疫的认识和体会，对疫情防控措施提出意见建议。

文章说，密集召开的座谈会，释放明确信号，即随着奥密克戎病毒致病性的减弱、疫苗接种的普及、防控经验的积累，中国疫情防控面临新形势新任务。

文章指出，中国国家主席席习近12月6日主持召开中共中央政治局会议，强调统筹疫情防控和经济社会发展，为进一步优化疫情防控措施提供了根本指针。次日，国务院联防联控机制综合组公布优化落实疫情防控的“新十条”。

文章也写道，疫情是动态发展的过程，国务院联防联控机制会议去年7月要求，要密切跟踪其他国家防控策略调整及其效果；有关方面去年9月以来再次要求密切跟踪有关国家和地区放松管控后的影响，系统研究医疗资源使用、重症率等情况，及时提出优化防控政策的建议。

文章说，“2022年11月下旬，一些群众反映部分地区“静默”管理、“层层加码”等防控问题，引起高度关注。”

文章还写道，防疫关乎生命，发展关乎生计，指出“对拥有14亿多人的大国来说，平衡好、统筹好疫情防控和经济发展并非易事。”

文章最后写道，2023年元旦期间，随着进一步优化疫情防控措施落地，扩内需促消费系列政策逐步见效，多地复工复产速度加快，生活服务业有序恢复，烟火气、忙碌劲儿逐渐回升。文章引用习近平新年贺词中说疫情防控“仍是吃劲的时候”，呼吁民众同舟共济，继续坚持。

