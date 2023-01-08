去世三年仍有冠病疫苗接种记录 山西官方称开展调查

中国山西省忻州五台县一女子去世已逾三年，记录却显示她在2021年至2022年共接种了四针冠病疫苗。当地卫生院回应称可能是信息录入错误，五台县县长则强调绝对不能弄虚作假，如果情况属实将严肃追究相关人员责任。

据《新京报》报道，五台县一居民星期五（1月6日）向媒体反映，其母亲已于2019年3月去世，但当地阳白乡卫生院的冠病疫苗预防接种凭证显示，母亲在2021年至2022年间有四针接种记录，最近一次为2022年5月接种。

该居民说，去年12月发现这一情况后，就给省政府信箱写信反映，也曾拨打12345热线投诉。

阳白乡卫生院工作人员星期六（1月7日）回应媒体询问时说，可能存在同名同姓人员，是信息录错了，但被追问身份证号为何能正确录入后，工作人员说，“哎呀，不好说了，我们再核实核实。”

中共五台县阳白乡党委书记星期六回应问询时确认，该居民此前曾向官方反映过此事，并说“我们马上成立个专班调查调查。”五台县县长贾文柱同日也说，马上开始调查，“如果属实，要严肃追究相关人的责任，不能弄虚作假。”

中国官方要求加强冠病疫苗接种后，多地曾被曝出疑似为“完成任务”在疫苗接种记录上造假的情况。去年12月，《红星新闻》曾报道，多名尚未接种冠病疫苗的湖南邵东居民反映，当地政府的系统上凭空出现疫苗接种记录，使得他们无法正常接种疫苗，不过相关报道很快就被从中国互联网上移除。