中国疾控局：春节期间尽量不举办大规模聚集活动

农历新年将近，中国国家疾病预防控制局呼吁各地尽量不举办大规模庙会等活动，也建议民众尽量不举办大规模家庭聚集活动。

针对记者有关农历新年期间公众是否可以像疫情前一样聚会聚餐、聚集性活动需要注意什么的提问，中国国家疾控局传防司司长雷正龙星期天（1月8日）在第十版冠病防控方案新闻发布会上给出上述建议。

雷正龙说，专家研判认为，中国有部分地方疫情流行的高峰与春运以及农历新年假期部分重合，加上农历新年期间人员流动大、聚集性活动多，特别是室内活动增多，将进一步增大疫情传播的风险，增加节日期间疫情防控的难度和复杂性。

雷正龙针对这一情况给出三点建议，包括倡导民众避免前往疫情高流行地区探亲旅游，倡导疫情高流行地区的群众减少出行，老年人以及有严重基础疾病的人应该尽量避免出行。

他还建议，尽量不要举办大规模家庭聚集活动，减少亲朋聚餐、聚会的规模、人数，缩短聚会总时间，加强自我防护；同时，各地应根据疫情情况，尽量不举办大规模的庙会，大型室内文艺演出、展销等活动，减少农村集市的规模和频次，落实通风、消毒等防控措施。

雷正龙还说，建议各地应该根据当地疫情形势和实际情况，及时发布疫情预警信息和出行的安全提示，指导民众合理安排出行计划；同时，也呼吁民众关注当地节日期间的疫情防控要求，自觉落实疫情防控措施。

中国1月8日再次大幅放宽疫情管控措施，包括重开边境及恢复冠病“乙类乙管”。不过，国家卫生健康委强调，实施“乙类乙管”不是放开不管，而是通过更加科学、精准、高效做好疫情防控，更好统筹疫情防控和经济社会发展。

