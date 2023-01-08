冠病药物Paxlovid因高报价未纳入中国医疗保险药品清单

中国国家医疗保障局医药管理司说，辉瑞治疗冠病的Paxlovid未能被纳入国家基本医疗保险最新药品清单，谈判因药物高报价没有成功。

据环球网报道，中国国家医保药品目录谈判工作星期天（1月8日）正式结束。中国国家医疗保障局医药管理司负责人介绍了冠病治疗药品参与医保药品目录谈判有关情况。

负责人说，今年共有阿兹夫定片、奈玛特韦片/利托那韦片组合包装（下文简称“Paxlovid”）、清肺排毒颗粒三种冠病治疗药品通过企业自主申报、形式审查、专家评审等程序，参与了谈判。其中，阿兹夫定片、清肺排毒颗粒谈判成功，Paxlovid因生产企业辉瑞公司报价高未能成功。

负责人说，虽然Paxlovid未能通过谈判纳入医保目录，但根据近期国家医保局会同有关部门联合印发的《关于实施“乙类乙管”后优化新型冠状病毒感染患者治疗费用医疗保障相关政策的通知》（以下简称《通知》）要求，《新型冠状病毒感染诊疗方案（试行第十版）》中的所有治疗性药物，包括Paxlovid、阿兹夫定片、莫诺拉韦胶囊、散寒化湿颗粒等，医保都将临时性支付到2023年3月31日。在此期间，冠病病毒感染的参保患者使用这些药品均可享受医保报销政策。

此外，阿兹夫定片、清肺排毒颗粒经过本次谈判纳入国家医保药品目录后，国家医保药品目录内治疗发热、咳嗽等新冠症状的药品已达600余种。

据报道，Paxlovid于2022年2月在中国获批，2022年3月便用于上海疫情。

随着中国各地感染人数迅速攀升，多家公立和私立医院透露，Paxlovid目前缺货，或仅供重症患者使用。不少轻症状感染者转向其他渠道买药。早前有报道，一盒Paxlovid的黑市价格，已被炒至上万元（人民币，约1950新元）。