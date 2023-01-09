中国大陆军方再次在台湾周边演练

中国大陆军方星期天（1月8日）再次在台湾周边地区展开演练。

中国大陆解放军东部战区星期天晚间在微博上说，他们在台湾周边海空域组织诸军兵种联合战备警巡和实战化演练，重点演练对陆打击、对海突击等内容，旨在检验部队联合作战能力，坚决反击外部势力、台独分裂势力勾连挑衅行径。

据《环球时报》星期一（1月9日）报道，这是东部战区2023年首次组织的诸军兵种联合战备警巡和实战化演练，也是在时隔14天后东部战区位台岛周边海空域组织的再次演习。中国军事专家称，这是对民进党当局的警告，也显示解放军对台威慑行动日趋常态化。

台湾中时新闻网报道，台湾西部各空军基地星期天晚间气氛异常紧张，从北到南各基地战机接连紧急起飞，架次比平常多出，状况就如去年大陆军演般，不少住在基地周遭民众都嗅到一丝不寻常的气氛，直到东部战区在官网贴文，才知道原因又是大陆进行军演。

东部战区上一次在台湾周边演练是在去年12月25日。在这之前，美国总统拜登于23日签署国防授权法案，授权美国政府五年内向台湾提供100亿美元（133亿新元）军事援助，以及20亿美元军事贷款，并加速对台军售。

中国大陆外交部就美国国防授权法案做出回应时，指法案包含大量涉台消极条款，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，“向‘台独’分裂势力发出严重错误信号，给台海和平稳定造成严重损害。”

外交部说：“台湾是中国的台湾，中国内政不容任何外来干涉。美方应立即停止搞‘以台制华’，停止虚化、掏空、歪曲一个中国原则，不要在错误和危险的道路上越走越远。”