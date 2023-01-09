中使馆：中国没必要也没兴趣去搜集英车辆定位信息

中国驻英国大使馆星期天（1月8日）指关于在英国公务用车发现可用于定位跟踪，并传输相关数据的中国产识别卡（SIM卡）的指责毫无根据，纯属捏造，强调中国没有必要，也没有兴趣去搜集英国车辆定位的信息。

英国《每日邮报》（Daily Mail）上星期五（6日）报道，英国官员在搜查用来载送外交官，以及部长等高级政府官员的车子时，在其中一辆政府车的密封部分内，发现至少一张用于跟踪并传输定位数据的SIM卡，并指这个密封部分是从中国进口的。英国官员也找到令人不安的物件。

英国新闻网站“i”则引述情报官员报道，这些SIM卡能够进行英国政府车跟踪工作，并将数据传送至中国的国有供应商。

中国驻英使馆在官网上回应时说，中国做事一向光明正大，堂堂正正，呼吁英国一些人不要患上被害妄想症，动辄疑神疑鬼，奉劝英国有关人员停止散布虚假消息，停止贼喊捉贼的把戏。

使馆发言人说：“中国政府一贯鼓励中国企业按照市场原则和国际规则、在遵守当地法律的基础上开展对外贸易投资合作。我们坚决反对对正常经贸合作进行政治操弄，抹黑和污蔑中国企业。某些势力对中国企业进行恶意诬蔑和打压，企图搞脱钩断链，不仅严重破坏国际贸易规则，也将割裂全球市场，增加自身发展成本，最终是搬起石头砸自己的脚。”

