德国会代表团四个月第三次访台

德国自民党国防、外交与人权委员会高阶国会议员团星期一（1月9日）抵台展开四天访问。

综合台湾《自由时报》《联合报》报道，台湾外交部说，这是2023年第一个德国国会访问团，也是2022年10月德国国会友台小组与人权委员会访团后，四个月内第三个德国国会访团赴台访问，外交部对此表达诚挚欢迎。

访问团由团长德国国会国防委员会主席施卓克－齐默曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）及自民党副主席佛格（Johannes Vogel）共同率领，将于1月9日至12日访问台湾。访问团成员还包括德国国会人权委员会主席阿尔特（Renata Alt）、自民党团外交发言人雷希特（Ulrich Lechte）等人，其中国防委员会主席和人权委员会主席是首次访台，具高度象征意义。

访问团星期一清晨6时42分搭乘华航CI-62航班自法兰克福飞抵桃园国际机场，台外交部说明，访问团访台期间将会见总统蔡英文、拜会行政院长苏贞昌、国安会秘书长顾立雄，并接受立法院长游锡堃及外交部长吴钊燮分别款宴。访问团也将拜会数位发展部及陆委会等政府部会，参访景美人权园区及新竹科学园区，另会晤智库学者。

台外交部指出，访问团成员期待藉由实地访察，深入了解台湾的发展现况，并加强双方在相关议题的交流合作，提升台德共享价值与友好伙伴关系。

台外交部指出，德国自民党代表大会于2021年首度通过将对台政策纳入竞选政见，主张与欧洲伙伴及其他民主国家，尤其是美、日、印、澳，建构阻却中国大陆对台动武威胁，并确保以外交途径处理两岸问题的策略架构。在德国联邦政府组阁谈判期间，自民党积极为台湾执言，促成友台政策文字纳入组阁的协议。

台外交部乐见德国积极参与印太事务及致力维护台海和平，并盼与德国等理念相近伙伴携手合作，共同增进台海安全及区域的和平稳定与繁荣。