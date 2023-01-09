马云放弃实控权后 蚂蚁关联公司股价上涨

蚂蚁集团作为主要股东的一众中国上市公司股价星期一（1月9日）上涨，此前创办人马云已放弃对这家中国金融科技巨企的实控权。

据路透社报道，朗新科技、吉大正元、金桥信息、奥比中光、恒生电子的股价，在星期一开盘后上涨。在香港上市的电商巨头阿里巴巴，股价也一度上涨超过5%。

蚂蚁集团上星期六（1月7日）在一份声明中称，中国亿万富豪马云将不再是该公司实际控制人。

《华尔街日报》报道，马云虽不担任蚂蚁集团的高管或董事，但在蚂蚁集团的地位却举足轻重。他此前通过一个由他主导的实体控制蚂蚁集团，但允许他占据这种支配地位的协议将被终止。根据蚂蚁集团的声明，马云和其他九名蚂蚁集团高管及员工代表将分别独立行使股份表决权。

蚂蚁集团此前在中国政府展开的一场行业整顿行动中被迫整改，这场行动始于蚂蚁集团原定2020年11月进行的规模数百亿美元的IPO被叫停。蚂蚁集团原准备在上海和香港同步上市，计划融资超过340亿美元，估值将超过3000亿美元。 蚂蚁集团拥有广受欢迎的数字支付平台支付宝。

蚂蚁集团一直在调整旗下从消费者信贷到保险在内的各项业务，最终将成为一家金融控股公司，受到与传统金融公司一样的监管。

马云放弃控制权意味着蚂蚁集团距离完成整改又近了一步，但也可能导致蚂蚁集团重启IPO的时间推迟一年甚至更久。按照中国的证券法规，企业实控权变更后的一段时间内不能上市。

对此，蚂蚁集团有关人士星期天（8日）回应《北京商报》称，目前公司仍专注于整改和业务升级，没有启动上市的计划。