村里买不到药 内蒙一家四口发烧服兽药退烧 儿女中毒肝衰竭

因村里买不到退烧药，中国内蒙古一家四口发烧服用兽药退烧，导致儿女出现中毒、肝衰竭，情况一度危急。

据人民日报健康客户端报道，内蒙古赤峰市宁城县的王萌一家四口人在2022年12月中旬相继出现发烧症状。

由于村子里买不到退烧药，王萌的父母在自己发烧不退后服用了兽用退烧药乙酰氨基酚注射液。王萌父亲说，“吃到嘴里苦苦的，没啥不舒服的感觉。”他还说，这药原本是给家里养的几头牛备的药，前些年他们发烧没药时也服用过，能退烧。

王萌和弟弟随后也发高烧，父母便也给孩子们服用了一支兽药乙酰氨基酚注射液。但王萌和弟弟服药后出现恶心、腹痛、呕吐等症状，父母却误认为是冠病发作的症状，并再次给孩子们服用了四五支兽药。

姐弟俩之后的症状未见缓解，才被送去当地医院，检查发现，两人肝脏、肾脏功能均有损伤，情况十分危急，治疗一周后状态不理想，一家人才在医生建议下去北京治疗。

姐弟俩2022年12月29日凌晨乘救护车到达北京友谊医院和解放军总医院第七医学中心附属北京八一儿童医院。

北京友谊医院重症肝病科主任孙丽莹说，王萌入院时精神萎靡，转氨酶是2200U/L多，有早期肝性脑病的症状，凝血差。她们当时做了两手准备，争取通过内科治疗治好，如果治不好，出现肝衰竭继续加重，可能需要做肝移植手术。好在她们为王萌做了纠正凝血降血氨，输注了针对对乙酰氨基酚中毒的药物后，王萌的转氨酶第二天逐渐下降，如今已降至200U/L多，相比入院时降了10倍。

孙丽莹介绍，“转氨酶的正常范围是0-40U/L，目前还是高于正常值，但就她的恢复情况来看，预计下周就能顺利出院。”

另外，王萌的弟弟也在八一儿童医院通过人工肝三次血浆置换后脱离了危险，预计能和姐姐一起出院。