港媒：1700名港人在国安法实施后获批加拿大永久居留权

香港媒体报道，在《香港国安法》实施后，加拿大政府开放简易移民计划，有1700名香港人获批永久居留权，另有近3万3000人获得就业和学生准证。

香港《南华早报》星期一（1月9日）报道，自北京2020年6月实施《香港国安法》以来，加拿大、英国和澳大利亚等地放宽移民条例，引发香港出现一波移民潮。

当中以加拿大移民条例最为宽松，主要针对年轻人、近期毕业生和在当地就学者。加拿大因此成为香港居民选择迁移的首选目的地，有约1万7000人申请工作准证，约有1万6000人申请学生签证。

加拿大政府在2021年6月宣布，为香港居民推出永久居留移民计划。在加拿大读书的香港毕业生，或是在过去五年考获高中学历资格并已在加拿大工作至少一年者可申请加拿大永久居留权。

《南早》引述加拿大移民、难民和公民部（IRCC）报道，他们在永久居留移民计划推出至2022年10月期间，收到了1760份申请，10人中有九人用加拿大学历申请，其他则依靠在加拿大的工作经历申请。在1760名申请者中，有1700人获批永久居留权，49人的申请被拒，11人撤销申请。

IRCC数据显示，有近1万7400人申请或延长工作准证获批，以年轻人占多数，二三十岁者合计92%。从2022年1月至10月，有8500名香港人申请加拿大高等教育学生准证，比2021年同期约5200份申请多。