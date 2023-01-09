台总统府回应大陆军机绕台：不会挑起争端但会坚守防线

中国大陆解放军星期天（1月8日）宣布在台湾周边海空域进行军演，台湾总统府星期一（9日）表达严厉谴责，并称不会挑起争端，但会坚守防线。

综合台湾《联合报》和中时新闻网报道，中国大陆解放军东部战区发言人施毅星期天深夜11时称，1月8日解放军东部战区位台岛周边海空域组织诸军兵种联合战备警巡和实战化演练，重点演练对陆打击、对海突击等内容，旨在检验部队联合作战能力，坚决反击外部势力、台独分裂势力勾连挑衅行径。

针对大陆解放军宣布在台海周边进行军演，台湾总统府发言人张惇涵星期一（9日）说，大陆军方以莫须有的各种指控，在台海周边持续进行军事活动，总统府对此除表达严厉谴责外，并严正强调，台海及区域的和平稳定，是两岸的共同责任，也是国际社会的共同期待。

张惇涵并说，台湾的立场很清楚，就是不会升高冲突、不会挑起争端，但会坚定捍卫主权和“国家”安全，坚守民主自由的防线。对于台海及区域周边局势，台军都有密切掌握并沉着因应，请台湾民众放心。

台湾的国家政策研究基金会副研究员揭仲星期一说，大陆军方持续落实将常态化前往中线以东演训的宣示，但此次大陆军机举措军事意义相对较低，主要目的仍是向美国施压。

揭仲说，以台国防部公布的航迹图为依据，可看出星期天（8日）大陆军机在台湾周边的活动，可能具有三种意义。

揭仲介绍，第一，在跨越海峡中线与南端的24架次战斗机与无人机都是在越过中线后不久即调头，因此军事意义相对较低，和上星期五（6日）及2022年12月31日一样，主要是作为施压工具。

他说，至于施压的目的，要在中长期不时透过在台海周边的高强度军事示威制造紧张情势，藉此提醒华府，如果不重视北京在两岸问题上的立场，华府与北京之间就不可能建立真正有效的护栏；短期方面，应该是想吓阻华府行政部门，不要落实《2023年国防授权法》中关于友台的相关条款，大幅提升与台北的政治军事交流。

揭仲指出，第二，北京同时也要藉派多架次战斗机同日跨越中线的行动，落实在2022年8月片面推翻中线默契后，将常态化前往中线以东演训的宣示，来逐步压缩、侵蚀台军的防卫纵深和预警时间。

他说，第三，星期天（8日）进入西南空域并飞抵台湾本岛南方及东南方空域的两架轰-6轰炸机与一架无人侦察机，有可能是在西南空域活动的空警-500预警机的支援下，实施轰炸机与无人侦察机的海上长距离联合作战训练，军事意义比较高。

揭仲指出，日后在大陆演练远征打击机群的海上长程作战演练中，不排除会再加入长航程无人侦察机，在打击机群前方与周边进行先期侦察，甚至担任远距精准弹药的中继导引，后续发展值得密切观察。