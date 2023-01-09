赖清德：不能让怀疑美国言论成共识 否则台湾很危险

在台美关系热络之际，台湾副总统赖清德说，不能让怀疑美国的言论成为社会共识，否则台湾会很危险。

综合中时新闻网、《联合报》、中央社等报道，赖清德星期天（1月8日）晚上到台中市南区醒修宫举办“向党员报告、政见发表会”，立法院副院长蔡其昌、民进党籍立委张廖万坚等人出席，现场逾500名支持者。

赖清德说，过去台湾是对抗国民党，未来则是要面对中国大陆的威胁。因此，他认为要持续提高保卫台湾的力量，向美国采购武器、研发武器等，并强调这是确保台湾安全要走的路。

赖清德进一步说，千万不要让有心人故意发起怀疑美国的言论，甚至让这发展成为社会主流共识，“这对台湾非常不利”。他解释，虽然台湾民主是过去民进党努力才达到的目标，但也不能忘记美国在背后支持，协助压制当时的国民党。

赖清德也点名批评国民党，并提到“国民党黑，民进党不能跟着他们黑，国民党做坏事情，民进党不能跟着做坏事”。他说，民进党成立存在唯一使命，就是为台湾打拼，没有犯错的机会，只能做得比国民党、其他政党更好。

台湾执政党民进党在2022年11月下旬的地方选举中惨败后，赖清德迅速上升为绿营声势最高的政治人物，并很可能会问鼎总统大位。

63岁的赖清德是矿工之子，两岁父亲死于矿灾母亲独力养大六个孩子。他毕业于台大复健医学系、成功大学学士后医学系，考获哈佛大学公共卫生硕士。他曾自称“务实台独工作者”，也被形容为“台独金孙”，