美媒预测香港今年经济增长或逾10年来首次超越新加坡

美国媒体调查显示，在与中国大陆和世界各地实现通关后，香港2023年的经济快速成长，或逾10年来首次超越新加坡。

据彭博社星期一（1月9日）报道，在2022年经历自2019年以来第三次经济萎缩后，香港2023年的经济强势回归，经济师纷纷上调他们的经济预测。

彭博社上星期对12名经济师的调查显示，香港2023年经济增长的中值预估为3.3%，高于2022年11月25名经济师的2.7%预测。

香港逐步撤销剩余的防疫措施，并推出计划允许市民再度自由返回中国大陆，令分析师对香港经济日趋乐观。中国大陆星期天（8日）也取消对入境人士的隔离措施，让陆港通关再次成为现实。

此前的闭关措施重挫香港的酒店和餐饮业，乃至投资和财富管理领域，如今顺利通关，对香港商界的复苏来说，无疑是利好消息。

陆港通关安排目前只允许每天单向六万人北上，复苏强势或将在2023年最后六个月才显现。

受冠病疫情、升息和需求放缓等因素影响，香港2022年经济萎缩3.2%。新加坡因较快放宽防疫管控，2022年全年经济增长3.8%。

彭博社近期调查显示，受欧美经济可能衰退影响，新加坡2023年经济将增长2%。如果香港2023年经济增速较大，将有望自2008年以来首次超越新加坡。