台艺人柯震东拍戏发生意外 导致严重破相

在两岸三地享有知名度的台湾艺人柯震东，据报道在拍摄新戏时遭遇严重意外，导致脸部严重破相。

综合台媒报道，柯震东的经纪人证实了这件事，并说柯震东目前在积极治疗中。“由于伤到脸部，会使用较细致的处理方式缝针，与一般急诊不同，自然缝针数会比较多。”

据报道，这起意外在近期发生，具体时间并不明确；当时柯震东在拍摄主演的奇幻影集《乩身》。这部戏改编自台湾作家星子同名畅销小说，结合台式传统信仰与现代奇幻的叙事。

报道引述剧组工作人员说，因剧组使用的无人机疑似失灵，在柯震东面前爆炸，爆开的破片划破了他的脸颊。

工作人员也说，柯震东已暂停拍摄，等到完全康复后才会回到工作岗位。

2014年，柯震东与武打巨星成龙儿子房祖名因为吸毒在北京被捕。房祖名后来被判坐牢六个月，以及罚款人民币2000元（约400新元）；柯震东则被拘留14天后获释。不过，他在中国大陆的演艺事业从此全面受挫。

2011年，柯震东因饰演由台湾作家九把刀作品改编的电影《那些年，我们一起追的女孩》而爆红，并因此获得第48届金马奖最佳新演员奖与亚洲电影大奖最佳新人奖。后来，他在2013年出演中国大陆作家郭敬明所著系列小说《小时代》改编的电影，在大陆打开知名度。