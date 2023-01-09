陈茂波：不少龙头创科企业考虑在香港设国际总部

香港财政司司长陈茂波说，在“抢企业”和“抢人才”政策下，近两个月有不少龙头创科企业及高技术初创公司考虑在香港设立国际总部。

综合网媒“香港01”、《明报》等报道，陈茂波星期一（1月9日）上午在POW'ER香港Web3创新者峰会论坛上致辞时说，就Web3及虚拟技术相关的金融发展而言，香港可以说是正值黄金新起点，因香港正踏入“由治及兴”的新阶段，新一届特区政府全力推动“有为政府”和“高效市场”的结合，在全力“抢企业”和“抢人才”政策下，最近两个多月，不少龙头创科企业及高技术的初创公司都积极跟港府连系，考虑在港设立国际总部或扩大它们在香港的业务规模，也有不少企业正部署在香港上市。

他还说，港府完成向虚拟资产服务提供者设发牌制度的立法工作，2023年6月开始，有关交易所需要符合反洗黑钱、反恐融资和投资者保障要求，与目前适用于传统金融机构的要求一致，相信能为虚拟资产交易所提供一定程度的市场认可。

陈茂波认为，中介、金融机构、银行在满足相关条件，在提供交易服务时可与获发牌的虚拟资格交易所合作，虚实合作可为市场提供新的土壤。

他说，近期再有虚拟资产交易所爆破背景下，香港成为优质虚拟资产企业对接的立足点，港府希望为市场提供合适比例监管，以释放Web 3.0及其他技术的潜力，同时也不会在金融稳定、投资者保障、不当资金活动等造成风险缺口。