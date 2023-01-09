高盛：中国股汇都将进一步上涨 得益于多重政策转变

高盛集团说，得益于中国重新开放和一些关键的政策转变，中国的股票或将再涨15%，而人民币料将触及4月以来的最高水平。

据彭博社报道，包括刘劲津（Kinger Lau）等策略师在星期一（1月9日）的报告中写道，高盛将MSCI中国指数12个月目标价从70上调至80，原因是低估值以及在房地产、互联网监管和地缘政治等领域发生的多重政策转变。此外，Kamakshya Trivedi等分析师在上星期五（6日）的报告中写道，受重新开放引发的乐观情绪影响，高盛预计人民币到年底将升至1美元兑6.5元人民币，之前的预估为6.9元。

刘劲津的团队写道：“放眼全球，2023年中国在增长、政策和通胀周期方面看来都处于有利地位......当前的市场大环境让我们相信，继续低配或做空中国股票的不利风险明显高于做多。”

随着中国逐渐取消严格的冠病疫情防控措施并重新开放边境，股票迎来开门红，投资者纷纷重新涌入市场。监管风险减弱和房地产行业的扶持措施则进一步提振了市场。

MSCI中国指数已较10月低点上涨了48%，在过去两个月里跑赢了全球同类指数。

随着围绕重新开放的乐观情绪导致股市获得大量资金流入，2023年人民币买盘的势头也在增强。离岸人民币星期一升破1美元兑6.8元人民币，为8月以来首次，今年以来的涨幅扩大至1.9%。

高盛星期一的报告说，其追踪的中国三项人员流动指标包括地铁客运量，在本月有所改善。19座有地铁数据的城市，客运量均有所增加；虽然多数城市的客运量仍比去年同期低30至40%，但是回升速度很快。同时，100城交通拥堵指数同比降幅也从12月末谷底期的20%左右缩窄至5至10%。

此外，高盛说，鉴于中国重新开放的速度快于预期、宏观经济复苏和监管正常化，预计中国互联网板块的利润还有进一步的增长空间。它把阿里巴巴集团列入确信买入名单，并重申了对另外几家科技公司的买入评级。