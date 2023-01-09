碧桂园股价两个月上涨近两倍

自去年10月底以来，碧桂园及姐妹公司的股价都上涨了两倍，凸显出在北京加大房地产市场救助力度之际，投资者对这家完成了一系列融资的中国顶尖开发商的乐观情绪。

据彭博社报道，碧桂园股价已从10月31日创下的纪录低点上涨约190%，碧桂园服务上涨逾200%。两支股票成为恒生指数成分股同期最大的赢家，与去年大部分时间都是该指数最大输家的局面判若云泥。

出色表现反映出投资者对中国房地产公司前景的广泛重新评估。随着旨在缓解房地产行业资金紧张局面的政策鼓点加快，中资地产商最近几周股债齐涨。碧桂园受益更大，该公司最近的股权和债务融资活动提振了投资者对其可能更快复苏的信心。

碧桂园股价的上涨“主要是因为公司修复资产负债表的速度（比同行）更快”，彭博行业研究信用分析师Daniel Fan说。他补充说，该集团现在应该可以更好地实现业务正常化。

碧桂园最近几个月启动了激进的融资行动。自去年7月以来，该公司通过三笔配股交易筹集资金逾14亿美元（约18.66亿新元）。此外，去年9月以来，该公司还通过主要境内子公司发行了35亿元人民币（6.88亿新元）获得国有实体担保的债券，并于上月获得2.8亿美元贷款用于再融资。

Daniel Fan最近在一份报告中说：“鉴于政府的扶持措施，在解决资金问题后，碧桂园可能会重新专注于加强业务，包括土地储备和新项目启动。”

