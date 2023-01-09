23年历史《温州商报》休刊 数十员工维权讨薪

有23年历史的中国《温州商报》宣布今年元旦起停刊，近日互联网流传一则《温州商报员工诉求》的信件，数十名员工联名签字请求《温州商报》给出安置方案，以及落实工资发放。

微信公号“传媒特训营”星期一（1月9日）报道，《温州商报》于去年12月31日发布了告别刊，休刊启事上写道：“根据全省市级媒体融合统一部署，经市委研究同意，《温州商报》从2023年元旦起休刊，相关栏目及内容，将转移到市属其他媒体平台。特此公告。”

据报道，近日一则《温州商报》员工的诉求信在网络上传播，内容显示数十名员工联名签字，请求《温州商报》上级集团领导给出安置方案，落实工资发放。报道也形容，报社记者编辑通过这种方式维权讨薪，“再次让传媒圈的同行唏嘘不已”。

传媒特训营星期一向《温州商报》主办单位温州日报报业集团进行了求证，集团党委办公室一位工作人员表示不清楚，并说具体事宜可以向《温州商报》核实；不过，《温州商报》一位接线人员表示事情属实，但员工诉求一事，目前并无进展。

传媒特训营也提到，有媒体人对《温州商报》员工维权问题予以关注，并转发了员工的诉求信。报道引述未具名的媒体人说，停刊绝非突然决定，按道理媒体融合、人员分流等早就应该有计划，现在没有方案，令人莫名惊诧。温州日报作为一个大报，应尽快解决。

《温州商报》成立于2000年9月1日，由温州日报社主办，一度成为温州发行量最大的报纸。