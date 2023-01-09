蔡英文会见巴拉圭议长：民主盟友要加强合作

台湾总统蔡英文星期一（1月9日）在总统府会见巴拉圭众议院议长罗培斯率领的访问团时强调，面对威权主义持续扩张，在民主阵线的盟友一定要加强合作，才能共同守护生活方式，并称台湾与巴拉圭是好朋友。

综合路透社和《自由时报》等台媒报道，巴拉圭是目前与台湾有邦交的14个国家之一，北京持续加大力度说服这些国家断绝与台湾的外交关系。

巴拉圭在野的真正激进自由党（PLRA，又称蓝党）总统候选人艾里格里（Efrain Alegre）日前向路透社说，一旦在4月的选举中当选将与台湾断交，转与中国大陆开展外交关系，以帮助巴拉圭的大豆、牛肉外销。

艾里格里认为巴拉圭未从与台湾的关系中得到足够回馈；执政党红党总统候选人潘尼亚（Santiago Pena）则主张捍卫60多年来的巴台邦谊。

蔡英文会见罗培斯一行人致词时说，这是罗培斯第一次率团来访，也是访宾们首次访问台湾。她相信访问团的到来，将让台湾与巴拉圭两地关系再往前推进一大步。

蔡英文说，过去六年多来，台湾和巴拉圭持续在各领域深化交流，2016年她就任总统后，第一次出访就到巴拉圭，2018年巴拉圭总统阿布铎就职后第一次出访也到台湾，展现出两地深厚情谊。

她说，很高兴看到两地合作有丰硕成果，像是台巴科技大学顺利办学，成为培育巴拉圭工程和科技人才的摇篮。台巴的经贸关系不断提升，即使在疫情下，去年1月到10月，两地贸易额创下新高，超过2亿2000万美元（约2亿9000万新元）。期待未来双方在各领域合作，激荡出更多火花，也为两地人民创造更多福祉。

蔡英文也特别感谢巴拉圭长期为台湾发声，并指出去年多位巴拉圭议员以一人一信函的方式，力挺台湾参加世界卫生大会（WHA）、国际民航组织（ICAO）、联合国气候变化纲要公约（UNFCCC）等国际组织，这些强劲支持力道，都让台湾感觉非常温暖。

她强调，面对威权主义持续扩张，在民主阵线的盟友一定要加强合作，才能共同守护生活方式。在座贵宾都是台湾的好朋友，期待台湾跟巴拉圭能继续努力携手合作，为国际社会带来更多贡献。

与艾里格里同属一党的罗培斯说，台湾与巴拉圭有长达65年的邦谊，地理相隔遥远，但友谊、情感让两地紧紧结合在一起。非常感谢及肯定台湾在各领域为巴拉圭所做的捐助和合作，让奖学金得主有机会到台湾接受不同的教育，同时透过台巴科技大学计划，让更多年轻学子有机会为人生做好万全准备。

他强调，相信台巴能继续在国际社会一同努力，让大家看到两地可在和平稳定的环境中继续繁荣发展，也希望两地人民之间的相互祝福，能够支持政府之间的关系。