中国外交部：反击外部势力与“台独”勾连

对于中国大陆军方星期天（1月8日）再次在台湾周边地区展开演练，是否在向美国传递某些信号，大陆外交部没有直接回应，但强调有关演练旨在检验部队联合作战能力，坚决反击外部势力与“台独”分裂势力勾连的挑衅行径。

据澎湃新闻报道，大陆外交部发言人汪文斌星期一（9日）在例行记者会回应记者提问时也说，解放军东部战区新闻发言人已作出了相关表态。

据解放军东部战区微信公号星期天的消息，东部战区新闻发言人施毅说，东部战区星期天在位于台湾周边海空域组织诸军兵种联合战备警巡和实战化演练，重点演练对陆打击、对海突击等内容，旨在检验部队联合作战能力。

施毅也说，坚决反击外部势力、“台独”分裂势力勾连挑衅行径。

据《环球时报》报道，这是东部战区2023年首次组织的诸军兵种联合战备警巡和实战化演练，也是在时隔14天后东部战区位于台湾周边海空域组织的再次演习。

台湾总统府对此表达严厉谴责，并强调不会挑起争端，但会坚守防线。台湾国防部星期一通报，侦获有多达57架次大陆军机和四艘军舰在台海周边活动，其中28架次军机逾越海峡中线。

台湾的国家政策研究基金会副研究员揭仲分析说，大陆军方持续落实将常态化前往中线以东演训的宣示，但此次大陆军机举措军事意义相对较低，主要目的仍是向美国施压。

美国总统拜登去年12月23日签署2023年度国防授权法案，授权未来五年提供台湾100亿美元（133亿新元）军援，先提供20亿美元军事贷款，并要求加速处理台湾军购请求。法案也呼吁美台展开联合军演、邀请台湾参与2024年环太军演。大陆外交部隔天严厉批评，指法案“违反一个中国原则”。

随后，解放军东部战区微信公众号12月25日晚上发布消息称，东部战区当天为台湾周边海空域组织诸军兵种联合战备警巡和联合火力打击演练，并称“这是针对当前美台升级勾连挑衅的坚决回应”，还配上图说为“空中眺望台岛中央山脉”的照片。