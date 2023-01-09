腾讯游戏：未成年人寒假期间仅能玩14小时

腾讯游戏星期一（1月9日）发布，寒假暨春节假期期间，中国未成年人玩游戏时间仅限14小时。

据新浪网报道，腾讯游戏发布寒假限玩日历，公布2022年寒假暨春节假期中国未成年人限玩时间。

结合《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》与实际放假调休安排，中国未成年人可在1月21日至23日（星期五、六、日）、1月28日（星期五）、1月31日至2月6日（春节假期）、2月11日至13日（星期五、六、日）的每天晚上8时至9时之间登录游戏，共计14小时。

除以上限玩时段外，其余时间中国未成年人均无法进入游戏体验。特别提醒，其中1月29日至30日（星期六、日）为禁玩日期。

同时，腾讯游戏人脸识别加强，凡疑似由中国未成年人操作的账号，登录游戏、充值异常、多设备登录会发触发人脸识别。

此外，腾讯成长守护公众号上线近期登录游戏账号查询入口，中国家长可以将自己的账号设为未成年人模式。

腾讯游戏2022年7月宣布，去年暑假期间，中国未成年人每人只能在每个星期五、星期六、星期天的晚上8时至9时之间登录游戏，其余时间均不能进入游戏体验。

上述限制结合了中国国家新闻出版署2021年8月30日公布的《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，要求坚决防止未成年人沉迷网络游戏，规定网络游戏企业除了星期五至星期天和法定节假日的每晚8时至9时，其他时间均不得以任何形式向未成年人提供网络游戏服务。