中国外交部：少数国家针对中国采取歧视性入境限制 将采取对等措施

面对美国冠病疫情的发展，以及美国对中国旅客采取的入境限制措施，中国不点名批评美国称，少数国家罔顾科学和事实，执意针对中国采取歧视性入境限制措施，“中方将采取对等措施”。

据环球网报道，中国外交部发言人汪文斌星期一（1月9日）主持例行记者会。有印度记者向他提问，中国现在已经重新开放边境，但面对目前在美国流行的冠病毒株，是否会针对美国的情况采取应对措施？是否会针对来自美国的旅客进行病毒检测，或是禁止他们入境？

汪文斌回应，中国发布冠病病毒感染“乙类乙管”总体方案和中外人员往来暂行措施之后，多国表态予以欢迎。但也有少数国家宣布对来自中国的旅客采取入境限制措施。他进一步说，对此中国以最大的诚意，本着实事求是的态度，与有关国家进行了充分沟通，详细介绍了中国优化调整防疫措施的科学性、合理性和当前中国国内的疫情形势。

汪文斌说：“但令人遗憾的是，少数国家罔顾科学和事实，仍执意针对中国采取歧视性入境限制措施，对此中方坚决反对，并将采取对等措施。”

汪文斌也说，再次呼吁各方从事实出发，科学适度制定防疫措施，避免将防疫政治化。他强调，中国愿继续与各方保持密切沟通，因时因势不断优化调整防疫措施，共同为便利中外人员往来，促进团结抗疫和世界经济复苏贡献力量。

美国、日本和其它一些国家早前要求自中国出发的旅客入境前出示冠病阴性检测证明。美国的限制措施将于上周四（5日）生效。

中国政府已表明，将反制出于“政治目的”实施入境限制的国家。

另一方面，汪文斌也在会上回应记者提问时说，全球流感共享数据库的冠病病毒开源数据显示，疫情暴发后的三年内，美国几乎流行过所有冠病病毒变种毒株及其分支，是存在冠病病毒变种毒株最多的国家之一。

他指出，当前新毒株XBB.1.5成为美国上升势头最快的毒株，已引发美国国内超40%的感染病例。“美方应当及时公开透明地同世界卫生组织和国际社会分享美国内的疫情信息和数据，并采取切实有效措施，防止疫情进一步传播”。

