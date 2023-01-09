康复后仍有症状 中国阳康体检套餐热销

中国多地正经历冠病感染高峰，许多患者康复后仍有胸闷、疲惫等症状，“阳康”体检商机趁势而起，有健康体检企业半月销售额近亿元（人民币，下同，约2000万新元），行业人士预估，体检热潮至少会持续至今年上半年。

据澎湃新闻报道，随着“阳康”人数逐渐增多，冠病后遗症相关问题受到不少中国网友关注，部分患者出现疲惫感、胸闷气短等症状，开始考虑胸部CT等体检事宜，各地体检机构和医院陆续也推出“阳康”体检套餐或康复门诊。

健康体检及医疗服务商美年健康数据显示，去年12月27日推出的阳康安心检标准款目前已销售了155815件，成交额8242万，意味着短短两周不到时间，收入可能已经近亿元。

除美年健康外，瑞慈医疗也在官网宣布，在各大电商平台的瑞慈体检旗舰店上线“阳康”后遗症预防筛查产品，其旗舰店显示，“阳康”体检重点筛查版售价为599元，深度筛查版售价为999元。

对于阳康体检套餐与普通体检套餐的区别，美年健康方面人士介绍，普通体检是根据不同年龄人群设置的全身各种疾病的早期筛查，阳康体检套餐则是针对冠病可能会引发的呼吸系统、循环系统、免疫系统的症状而设置的深度筛查套餐，比普通体检更有针对性。

瑞慈医疗则说，阳康后遗症预防筛查重点关注冠病病毒容易攻击的肺部、心脏以及冠病用药可能引起的肝肾功能损伤，套餐包含肺部CT、心脏彩超、超敏C反应蛋白、免疫球蛋白三项、肝功能15项等。

有体检行业人士说，不止民营机构，很多医院也推出了针对阳康人群的医疗服务，内部预估体检机构的套餐会热销到2023年上半年甚至一整年。

据不完全统计，除美年健康、瑞慈医疗、爱康国宾、慈铭体检等企业外，中国全国已有多地开设冠病康复门诊针对阳康后的病状，以上海为例，上海市第七人民医院冠病康复专病门诊已于本月1日正式对外开放，上海市儿童医院也针对“阳康”后仍有咳嗽、乏力、焦虑等表现的儿童，开设儿童冠病感染中医康复门诊。

据报道，在众多体检项目中，肺部CT检查需求旺盛。美年健康提供的数据显示，1月1日到6日，肺部CT检查达到18.3万人次，预计这个数字还会持续增长一段时间。

还有机构说，后续会针对奥密克戎变异株XBB，推出消化系统的检测服务。

对于阳康后是否有必要体检，上海嘉定区马陆镇社区卫生服务中心副主任陈建新说，感染冠病后，病毒会在体内繁殖，导致患者出现一些典型的症状，咳嗽会持续一段时间，因为肺里的渗出液不会那么快被吸收掉。他建议，如果觉得不舒服可以去正规医院进一步检查，看看肺部渗出液是否被吸收，有没有发展得更严重。

他也建议，如果出现胸闷气短、血氧饱和浓度持续低于95以下，或者怀疑是肺炎咳嗽，一直有痰去不掉，可以做CT；经常性心悸，心脏跳动加速的患者可以做个心电图。

不过，由CT检查会发射出X射线，有一定的辐射，他不建议民众经常做CT。此外，如果觉得身体还可以，可以暂时先不去做检查，没必要卡在目前的时间段。

国家传染病中心、华山医院感染科副主任王新宇也提到，大多数患者在一周以内都能逐步缓解病状，如果病程超过一周，有反复咳嗽、气促气急、明显呼吸困难的人，才必要时做CT等检查进行评估。