比亚迪员工否认策划特斯拉车主维权

近日网传比亚迪员工王兴广策划特斯拉西安线下门店维权行动，当事人星期天（1月8日）在微博发文回应称，自己是车主家属，代家人维权，与公司无关，不存在诋毁特斯拉的情况。

王兴广在微博发出声明说，他2022年11月入职比亚迪，是规划院西安的员工。他1月8日的确代表特斯拉车主本人也就是他老婆，参加了西安特斯拉交付中心的维权活动。作为车主家属，难道他不能维权？

王兴广说，他为家庭权益维权是个人行为，与供职公司无关，不存在诋毁、黑化特斯拉的情况。

他还说，在得知此次事件（网传他策划特斯拉维权活动）后，第一时间报警处理，同时在12377中央网信办违法和不良信息举报中心网站对相关不实信息进行举报，并郑重声明，请尽快删除诋毁他个人和供职公司的信息。

特斯拉中国产车型全系1月6日大幅降价，创下历史新低。对于刚提车的车主而言，意味着刚买车就亏了几万。有车主在网络上发贴称：“2022年买车的车主就是个笑话，特斯拉维权走起”。

对此，特斯拉对外事务副总裁陶琳发微博称，“特斯拉价格调整的背后，涵盖了无数工程创新，实质上是独一无二的成本控制之极佳定律：包括不限于整车集成设计、产线设计、供应链管理、甚至以毫秒级优化机械臂协同路线……从‘第一性原理出发’，坚持以成本定价。”