赵立坚调任中国外交部边界与海洋事务司副司长

原任中国外交部新闻司副司长的赵立坚，已经调任外交部边界与海洋事务司副司长。

据中国外交部官网“组织机构”栏目星期一（1月9日）显示，赵立坚已出任边界与海洋事务司副司长一职，不再担任外交部新闻司副司长、发言人。赵立坚的名字在边界与海洋事务司三名副司长中，排在第一位。

资料显示，边界与海洋事务司的主要职责包括拟订陆地、海洋边界相关外交政策，指导协调海洋对外工作；承担与邻国陆地边界划界、勘界和联合检查等管理工作等等。

赵立坚上一次作为中国外交部新闻发言人公开露面，是在去年12月2日主持外交部例行记者会时。在这期间前后，他的妻子曾多次在社交媒体微博发文，包括心疼丈夫每日辛苦工作，维护国家战斗舆论第一线，还要遭受谩骂等。

不少网友认为，赵立坚妻子的一系列言论，对赵立坚的形象和事业带来的是负面影响。有评论就写道：“公众人物的家属在弄明白互联网之前应该谨慎发声，否则可能会坑公众人物。”

公开资料显示，赵立坚出生于1972年11月，公共政策硕士学历。

他1996年加入中国外交部，担任外交部亚洲司科员、随员；1999年至2003年担任中国驻巴基斯坦使馆随员、三秘；2003年至2009年担任外交部亚洲司三秘、二秘、副处长；2009年至2013年担任中国驻美国使馆一秘；2013年至2015年担任外交部亚洲司一秘、处长。赵立坚于2015年至2019年间出任中国驻巴基斯坦使馆参赞、公使衔参赞。

他于2019年起担任外交部新闻司副司长，2020年2月24日首次主持外交部例行记者会，是外交部第31任发言人。他有着“战狼”外交官之称，经常火力全开批评欧美霸权。