下午察：马云放手蚂蚁集团后

中国金融科技巨企蚂蚁集团在新年第一周公告重大变动，宣布其创办人、曾经的中国首富马云，将不再持有集团的实质控制权。

根据蚂蚁集团上星期六（1月7日）的公告，虽然现年58岁的马云早在2019年就从阿里巴巴退休，但此前他通过直接和间接持股，以及与其他股东的一致行动协议，实际上控制着蚂蚁集团53.46%股份的表决权，是集团的实际控制人。

在这次调整中，马云终止了此前的一致行动协议，并退出了此前实际控制的投资公司，以一家新的投资公司普通股东的身份入股蚂蚁集团；经过此次调整之后，马云将仅持有实际6.2％股份的表决权，而蚂蚁集团目前没有新的实际控制人，也不再存在任何直接或间接股东单一或共同控制蚂蚁集团的情形。

经过此次调整之后，马云将仅持有实际6.2％股份的表决权，而蚂蚁集团目前没有新的实际控制人。图为调整后的股权结构。（蚂蚁集团官网公告截取）

蚂蚁集团也宣布，集团相关管理层成员不再担任阿里巴巴合伙人，进一步提升公司治理的透明度和有效性，强化与股东阿里巴巴集团的隔离。

蚂蚁集团在公告中说，“本次调整后，蚂蚁集团的股份表决权更加透明且分散，这是对公司治理结构的进一步优化，将对蚂蚁集团的持续稳健发展起到促进作用。本次调整不会对蚂蚁集团及下属公司的日常经营造成影响。”

这重磅消息一出，有人关心马云将何去何从，也有人讨论蚂蚁集这下是否可以重启已被搁置两年多的上市计划了。

马云去哪儿了？

随着变动消息而来的，是五花八门的猜测和议论。有网民认为，马云是被“赶”出了自己创立的公司，为他落得此下场感到不值；也有网民推测，是马云以集团利益为大，自愿放弃了控制权，为蚂蚁集团上市之路进一步扫去障碍。

而就在蚂蚁集团发布公告的两天前，位于话题中心的马云刚刚被拍到在泰国曼谷观看拳击比赛，并在街头小吃店品尝美食、和店主合影，俨然一副置身事外的轻松姿态，似乎也不想就此事发表任何评论。

蚂蚁集团发布公告的两天前的1月5日，马云在泰国曼谷观看拳击比赛，并摆出要与泰国传奇泰拳选手班差迈过招的架势。（取自Banchamek Gym脸书）

事实上，自从2020年10月在上海第二届外滩金融峰会上公开批评中国监管系统和银行“当铺思维”后，马云就鲜少出现在公众面前了。多数观点认为，正是马云当时的批评，使中国官方在11月紧急叫停了蚂蚁集团的上市计划，并引发了后续对其的约谈和整改。

外滩金融峰会事件后，马云少有的公开活动基本都与公益事业有关。例如，他最近一次公开露面是在去年12月30日，通过视频连线的形式出席“马云公益基金会”举办的腊八乡村教师线上活动；而他再上一次公开露面，也是去年1月相同的活动里。

去年12月举行的浙商总会领导班子选举中，2015年起担任首届会长的马云也卸任了这一职务，改为担任总会顾问，似乎有意渐渐淡出一线。

此外，英国《金融时报》去年11月底也曾报道，马云正云游海外，已与家人在日本东京居住了将近六个月，并会定期前往美国和以色列。

这样看来，马云的退休生活似乎过得相当不错，外界也曾推测他可能会长期移居海外，以躲避国内的各种纷扰。

不过，阿里巴巴集团持有的《南华早报》则引述知情人士称，马云并没有永久定居海外的计划，而是计划把从荷兰、日本以及东南亚等国学习到的先进农业技术带回中国，希望通过新技术的结合，为中国的农业现代化创造巨大潜力。

需指出的是，虽然马云辞去了阿里董事局主席职务，但他依然是阿里的永久合伙人之一，对集团依然有着一定的控制权，并非完全与这个他创立的商业帝国无关。

对于马云来说，不论是主动还是被迫放弃蚂蚁集团的控制权，无疑都将削弱他在商界的影响力，但也会减少他回国的顾虑和被监管机构追责的风险，对实现他的“农业梦想”或许也不失为一件好事。

人民网在他退休时的一句评价也被许多网民再次引用，形容此刻在外界眼里略显唏嘘的马云：“没有所谓的马云时代，只有时代中的马云。”

人民网在他退休时的评价，“没有所谓的马云时代，只有时代中的马云”，也被许多网民再次引用形容当下的马云。图为马云2018年以阿里巴巴集团董事局主席身份出席活动。（法新社档案图）

蚂蚁的下一步在哪里？

相比起看待马云的复杂情绪，外界对蚂蚁集团的下一步操作则是充满了期待：公告马云的退出，是否意味着官方对蚂蚁集团的整顿也告一段落，此前被叫停的IPO（Inital public offering，首次公开募股）是否很快可以重启了？

事实上，马云的退出并非没有预兆。早在2021年4月路透社就曾引述知情人士称，蚂蚁集团正探讨让马云剥离他在蚂蚁集团股份并放弃控制权的方案。《华尔街日报》2022年7月也引述匿名消息人士说，马云或将部分投票权转让给蚂蚁集团高管，从而放弃控制权。

但中国监管部门规定，公司控制权变更后，需等候三年才能在中国国内A股市场上市。而上海证券交易所科创板要求等待时间也为两年，香港交易所则为一年。也就是说，蚂蚁集团最快也得在一年后才能在港交所上市。

蚂蚁集团相关人员也在回答中国媒体问询时，印证了这一点；有关人士星期天（1月8日）透露，目前集团仍专注于整改和业务升级，没有启动上市的计划。

蚂蚁集团有关人士星期天（1月8日）透露，目前集团仍专注于整改和业务升级，没有启动上市的计划。（法新社档案图）

不过，回看2020年12月中国央行、银保监会、证监会等金融管理部门约谈蚂蚁集团时所提出的整改要求，本次调整应该是在满足其中对“完善公司治理”的要求，依然是在为上市努力。

其余整改要求还包括：回归支付本源，提升交易透明度，严禁不正当竞争；依法持牌、合法合规经营个人征信业务，保护个人数据隐私；依法设立金融控股公司，严格落实监管要求，确保资本充足、关联交易合规；善公司治理，按审慎监管要求严格整改违规信贷、保险、理财等金融活动；依法合规开展证券基金业务，强化证券类机构治理，合规开展资产证券化业务。

另外，为了满足合法合规持牌经营个人征信业务等整改要求，蚂蚁集团于2021年成立的重庆蚂蚁消费金融公司，承接了从集团剥离的“借呗”、“花呗”业务。而重庆银保监局去年12月30日批复通过这家公司的资方案，也释放出官方认可蚂蚁集团整改成果的积极信号。

受上述诸多利好消息影响，与蚂蚁集团相关的公司股票近期持续走高。据路透社报道，朗新科技、吉大正元、金桥信息、奥比中光、恒生电子的股价，在星期一（1月9日）开盘后都上涨，在香港上市的阿里巴巴股价也一度上涨超过8%。

受上述诸多利好消息影响，与蚂蚁集团相关的公司股票近期持续走高。其中，虽然阿里巴巴集团此番进一步与蚂蚁集团剥离，但其在港交所的股价也一度上涨超过8％。（香港中通社）

不过，等待时间也并非蚂蚁集团上市中唯一的不确定性。据彭博社分析，中国央行首先需要受理并批准蚂蚁集团成立金融控股公司的申请，而蚂蚁集团是否需要进一步拆分其以支付宝为首的支付业务和其他部门、最终将以什么样的结构上市也尚未确定。

此外，蚂蚁集团最终会以科技公司还是金融公司的身份上市，也将影响它受到的监管力度，以及它的市场价值。与科技公司相比，类似于银行的金融公司的增长和利润率预期都普遍较低。例如，富达投资公司（Fidelity Investments）去年将其对蚂蚁金服的预期从暂停上市前的2350亿美元（约3130亿新元），降至了不足三分之一的700亿美元。

平台企业通过瓶颈期？

更宏观来看，蚂蚁集团现在的处境是中国互联网企业的一个重要风向标。从2020年叫停蚂蚁集团上市计划以来，中国监管部门开始了对高速发展的互联网平台企业的大力整顿，颇有“千里之堤，溃于蚁穴”之感。而蚂蚁若是能完成整改、顺利上市，必然能提振对这个行业，乃至整个民营企业界的信心。

从去年12月份中共中央经济工作会议以来，官方开始不断缓和对民营企业的态度。经济工作会议强调，要鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大，并提出大力发展数码经济，提升常态化监管水平，支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。中国国家主席习近平也在会议中说，“我是一贯支持民营企业的。”

据中国官媒新华社星期六（1月7日）报道，中国银保监会主席郭树清也透露，监管部门对14家平台企业金融业务专项整改基本完成，少数遗留问题正在抓紧解决，后续将实行常态化监管。郭树清没有提及企业的名字，但据此前外电报道，14家被令整改的平台企业包括蚂蚁集团、腾讯、百度旗下度小满金融等。

从官方不断释出的利好信号来看，从蚂蚁集团开始的整改，或许很快也会以蚂蚁集团结束。

马云的放手，对于蚂蚁集团或许算得上“重获新生”的机会；对于更大的中国民企、互联网企业业界来说，此番调整以及蚂蚁后续的发展也将成为重要的风向标。至于马云本人，或许也没有看客所想的那般落寞，毕竟他在蚂蚁成立之初、风头正旺的2015年，就曾说出：“我对钱没有兴趣。”