中国多地研判已度过第一波感染高峰

中国去年12月放宽疫情管控措施以来，各地经历了新一波感染潮。不过，近日河南、北京等多地研判已度过第一波感染高峰，发热门诊持续下降。

据澎湃新闻报道，河南省政府新闻办星期一（1月9日）召开新闻发布会时公布，从社区监测数据看，截至今年1月6日，河南省冠病病毒感染率为89.0%。从发热门诊数据看，2022年12月19日就诊人数达到高峰，之后呈现持续下降趋势。综合研判认为，河南省已顺利度过疫情高峰，预计到本月底，每日新增感染人数将维持在较低水平。但河南省卫生健康委主任阚全程认为，虽然当前感染高峰已过，全省仍处于重症救治高峰。

北京市代市长殷勇近日接受央视新闻采访时也认为，北京的疫情已经过了感染的高峰期，整个人群已构筑起免疫能力，下一阶段要构建疫情的监测预警体系。

重庆市卫健委副主任李畔本月3日也在新闻发布会上介绍，重庆市二级以上医疗机构发热门诊以及基层医疗机构发热诊室日接诊人数，在12月20日达到了峰值，截至1月3日只有7000多人，因此判断重庆市感染高峰期应该已经过去。

另外，江苏、浙江、广东佛山和惠州、四川、海南多地均研判当地冠病感染人数已达到峰值，正处于高峰后的回落阶段，发热门诊就诊量已稳步持续下降。不过，某些地区的农村社区仍存在一定数量感染者，对医疗需求仍维持在较高位水平。