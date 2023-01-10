中韩外长通话：推动供应链对话取得实质成果

中国新任外交部长秦刚星期一（1月9日）与韩国外长朴振通电话，中韩双方在会上决定努力推动两国在供应链对话、自贸协定后续磋商等取得实质性结果。

综合中国外交部新闻稿和韩联社报道，秦刚和朴振星期一晚8时30分起进行了约50分钟的对话。秦刚说，中韩是搬不走的近邻，也是分不开的伙伴。中韩关系健康稳定发展符合双方共同利益，是双方持续努力的大方向。

秦刚说，他愿意和朴振建立并保持良好工作关系，共同落实好两国元首重要共识，立足当前，着眼长远，把握友好大局，凝聚合作力量，推动中韩关系行稳致远。

朴振祝贺秦刚就任中国外长，并表示完全赞同中方对双边关系的评价，期待以两国建交30周年为契机，切实落实两国元首重要共识，开启韩中相互尊重、互惠互利合作的新时代。愿加强双方人文交流和人员往来。

据韩国外交部介绍，朴振和秦刚双方重申，在去年韩中迎来建交30周年之际，两国商定本着互尊、互惠、互利的精神进一步发展更健康成熟的双边关系。

两位外长在通话中商定，为切实落实两国领导人去年11月在二十国集团（G20）峰会期间举行双边会谈时达成的重要共识而紧密合作。具体而言，双方决定继续保持两国领导人沟通交流的良好势头，进一步加强外长之间的例行对话，并互相发出了访问邀请。

与此同时，双方商定推进中韩外交安全“2+2”对话、副部长战略对话、副部级人文交流促进委员会会议等事宜。双方还决定，努力推动两国在供应链对话、自贸协定后续磋商、雾霾及气候变化等经济、社会领域的合作取得实质性成果。

针对朝鲜半岛局势，朴振强调，遏制朝鲜发起新一轮挑衅，并促其走上无核化对话轨道，符合韩中两国的共同利益。朴振呼吁中国为维护韩半岛和平稳定发挥建设性作用，双方商定就韩半岛问题保持各层级的沟通与合作。

此外，秦刚也对韩国近期对自华入境人员采取临时限制措施表达了关切，希望韩方秉持客观、科学的态度。对此，朴振说，韩国政府依据科学加强针对自华入韩人员的防疫措施。双方还决定为共同解决抗击冠病疫情、推动经济复苏等地区乃至国际性问题而保持沟通。