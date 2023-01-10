美智库24轮推演认为解放军攻台会迅速落败 但台美将付高昂代价

美国华盛顿一家智库星期一（1月9日）发布系列兵棋推演的结果，显示中国大陆武统台湾会“迅速落败”，但台湾和美国海军也将付出高昂代价。

彭博社报道，战略与国际研究中心（CSIS）的结论是，“最可能”的情境是，尽管“中国实施大规模轰炸，但台军地面部队仍涌向岸边，令进攻者难以在滩头建立补给线并向内陆挺进”，同时“往往得到日本自卫队支援的美国潜艇、轰炸机和战斗机迅速重创中国两栖舰队”。

报道说，退役美国将军和海军军官以及前五角大楼官员参加了24轮桌面推演，并形容他们和CSIS的分析师们就像下棋一样，代表双方军力的蓝红盒子及小木块在西太平洋和台湾的地图上移动。

CSIS说，中国大陆对日本基地和美国水面舰艇的打击“无法改变这样一个结果：台湾得以维持自治”，但“这取决于一个重要假设：台湾必须抵抗而非投降。如果台湾在美军赶来驰援之前屈服，那么其余就徒劳无益了”，而且“防御的代价很高”。

CSIS在报告中说，美国和日本“损失了数十艘舰船、几百架飞机和几千名军人”，而这种损失将在很多年内伤害美国的全球地位。

另一方面，CSIS指出，虽然澳大利亚和韩国在与中国更广泛的竞争中很重要，且可能在协防台湾中发挥一定作用，但“日本是关键（linchpin）。如果不使用美军在日本的基地，美国的战斗机或攻击机就无法有效参战”。

推演认为，虽然台湾军力没有在中国大陆的进攻中“崩溃”，但“受到严重削弱，只能在没有电力和基本服务的岛上防卫受损的经济”。北京“也蒙受了重大损失”，“其海军被打乱，两栖作战的核心被击溃，数以万计的军人沦为战俘”。

彭博社还提到，CSIS在推演中的另一个重大发现是：美国海军水面舰队“极为脆弱”，“在推演中常常损失两艘航母和10到20艘大型水面作战舰艇”。

CSIS说推演结果表明，美国应“优先考虑潜艇和其他海底平台”，因这些舰只“能够进入中国防区并对中国舰队造成严重破坏，但其数量不足”。

CSIS建议，美国应该继续开发和部署高超音速武器，但承认它们是小众武器。不过CSIS说，高成本限制了它们的库存，因此缺乏反制中国数目庞大的空中和海军平台所需的数量。